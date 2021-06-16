初夏必買！L:A BRUKET、SABON推全新香氛身體護理系列

▲香氛身體護理系列不僅比香味，更比質感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫悶在家，更需要聞起來清爽活力的香氛來提振精神，L:A BRUKET和SABON不約而同推出全新身體護理系列，提供給肌膚和感官美好體驗。

▲La Bruket 接骨木花身體保養全系列商品。

源自北歐地區廣為流傳的接骨木樹傳說，蘊含著記憶連結與美好情感的寄託。L:A BRUKET全新推出接骨木花身體保養系列，以綠意揉合細緻花香，打造出清新氣息，特別適合居家防疫時刻滌淨身心。

▲手部去角質能夠深度滋潤、軟化，強化肌膚屏障，抵禦外在環境的污染與傷害。

全新系列新品包含：潔膚露、身體乳、護手霜、身體去角質，以及首度推出專為呵護、滋養雙手打造的手部去角質。以充滿層次的蒼翠綠意為基調，疊加細緻的花香，令人聯想起充滿生機的瑞典春季。

▲SABON 晶透夢境清爽保溼凝凍，200ml，1,480元。

氣溫高漲的夏季，全身更是要散發芬芳才行，SABON再度獻上晶透夢境限量系列 ，讓人重溫如水晶般晶瑩剔透的香氣，並將東京縮影為和式萬花筒投射在限量包裝上，讓大家看見現代霓虹與傳統和服衝撞出百變樣貌。

▲SABON 晶透夢境織物噴霧，350ml，980元。

本次晶透夢境限量系列包含完整身體護理、居家香氛、限定禮盒，有別於去年，2021年SABON更特別為夏季需求首次推出晶透夢境清爽保濕凝凍，讓明星第三部曲有更多專屬選擇。此外，更推出了也出了晶透夢境的限定版織物噴霧，讓你居家生活有充滿質感香氣。

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