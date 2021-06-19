MOSCHINO「吹風機小包」太逼真！開關也還原　粉紅外型激似佩佩豬

編輯／Emily 圖／翻攝自moschino.com、IG@officialpeppa、@jeremyscott、katespade.hk

時尚品牌MOSCHINO風格誇張大膽，先前曾出過許多奇特有趣的包款，像與麥當勞的系列聯名或是小熊包、T恤包，甚至還有洗衣粉、牙膏、藥丸、捲筒衛生紙⋯等造型，每次推出總會引起話題，最近又有一款「吹風機小包」登上熱搜，還被網友笑稱外型神似知名卡通角色「佩佩豬」。

MOSCHINO這次以家中必備電器吹風機為靈感，完全仿造它的外型，做成唯妙唯肖的「吹風機小包」，包包的硬殼材質看起來逼真度破表，連上面的出風口、鐵網、開關按鈕都神還原，按下按鈕真的以為會有風跑出來，顏色選用讓女孩們心動的粉紅，配上金色鏈條背帶，揹上身也太可愛。

「吹風機小包」的想法雖然很鬧，但不得不承認造型真的很吸精，而且它可不只是裝飾品，把圓形部位打開來，裡面真的可以裝東西，容量不大，但裝手機、化妝品、鑰匙、零錢⋯還是綽綽有餘。另外它的獨特形狀和粉紅配色，則被網友發現跟兒童界偶像「佩佩豬」的頭型極為相似，被笑說根本是在致敬。

其他品牌也有推出造型獨特的包款，像紐約品牌Kate Spade就有好幾款以動物為靈感設計的包包，其中一款「青蛙包」，就用藤編重現青蛙身形，做出靈動的眼睛和圓滾滾大肚子，打開裡面空間很足，可以收納各種小物。另外還有蜜蜂、河豚造型的小包也都很Q，揹起來充滿夏日氣息。

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