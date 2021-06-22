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說．流行／曾告ZARA抄襲勝訴　極簡控愛牌Rains「平價北歐雨具」登台

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▲Rains 。（圖／品牌提供）

▲極簡控最愛的丹麥生活品牌Rains正式引進台灣 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／專題報導

隨著時尚與生活越走越近，連雨具也不例外，尤其是台灣多雨潮濕的天氣，最適合防水機能單品，這次《ET FASHION》就要來介紹丹麥生活品牌Rains，極簡的設計風格顛覆大家對於雨衣的想像。其實Rains知名度不小，曾與快時尚品牌ZARA因抄襲案打官司，最後還勝訴了。

▲Rains 。（圖／品牌提供）

▲Rains 。（圖／品牌提供）

▲Rains 2012年成立，融合北歐獨有的簡約時尚與防水機能性 。（圖／品牌提供）

丹麥品牌Rains在 2012年成立，創立至今不過才10年，從第一件防水雨披起家，融合北歐獨有的簡約時尚與機能性，讓下雨天變得潮流。像是經典百搭的連帽夾克、衛衣以及長版風衣外套款式，結合時下流行的莫蘭迪色系，寧靜的藍灰色、活潑卻低調的藕粉色、極簡白色注入其中，加上連帽或收腰剪裁豐富衣著版型，讓刻板印象中厚重不便的橡膠雨衣消失無蹤。

▲Rains（右）指控ZARA （左）抄襲防水雨衣，最終勝訴。

Rains憑藉獨到的設計理念迅速走紅，最讓人印象深刻的就屬曾與快時尚品牌ZARA鬧上法庭，2017年時Rains創始人Daniel Brix Hesselager指控ZARA 抄襲，認為其「防水外套」的輪廓設計被複製貼上，並表示：「全球快時尚巨頭不能無限制侵犯設計權利。」向 ZARA 母公司 Inditex 起訴，而侵權案件更糾纏4年之久，最終判定ZARA敗訴，需停售侵權的防水外套。

▲Rains 。（圖／品牌提供）

▲Rains 。（圖／品牌提供）

▲防水拉錬配件或是防水捲蓋後背包 。（圖／品牌提供）

Rains一戰成名，且始終在設計上一再創新， 2021春夏系列以「永不迷失」為靈感，提供霧面、光澤、天鵝絨面料豐富觸感，包括防水拉錬配件或是防水捲蓋後背包，機能與時尚兼得，且價格相當親民，雨衣均價落在3千至5千元內；多數包款更是2千元有找。

因此品牌在短短數年間便成功插旗哥本哈根、巴黎、紐約和倫敦等全球時尚重鎮，如今正式引進台灣，並成立官方線上網站，在疫情期間與民眾一同延續時尚。

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關鍵字：

說流行, 藍鐘, 丹麥, 雨衣, 雨具, Rains

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