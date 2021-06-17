卡地亞香水清新調調取悅自己　粉彩瓶身當裝飾品也美

▲卡地亞於夏日推出全新RIVIERES DE CARTIER香水系列。（圖／Cartier提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

多數人WFH居家上班多日，幾乎已忘了化妝、裝扮的樂趣，卡地亞（Cartier）近日推出全新RIVIERES DE CARTIER香水系列，建議不妨運用夏日香氛創造居家生活的儀式感。品牌專屬調香大師Mathilde Laurent從大自然中河流獲得啟發，她認為河水是一種香氛，沿途遇到所有植物與礦物元素的香氣，調配出3款屬於大自然氣息的雞尾酒。

▲卡地亞RIVIERES DE CARTIER LUXURIANCE香水，100毫升約3,400元。







▲卡地亞RIVIERES DE CARTIER INSOUCIANCE香水，100毫升約3,400元。



三款卡地亞RIVIERES DE CARTIER香水，迷人味道取自種植和採摘均符合嚴格的社會和環境規範要求的材料，而香水迷重視的瓶身以輕盈粉彩玻璃製成，且是可自行添加的補充瓶設計，未來可僅添購香水補充，進而減少碳足跡，其包裝盒也取材自可持續經營森林，墨水與紙板減量並採單一材質製作而成，體現卡地亞對社會責任的承諾。

▲香奈兒之水系列巴黎-愛丁堡淡香水，125毫升4,980元。（圖／香奈兒提供）



夏日清新香氛氛選擇還包括香奈兒（CHANEL）之水系列巴黎-愛丁堡淡香水，呈現貼近大地與樹木的中性調。如果居家上班悶壞了，就靠這些新香氛取悅自己、提振精神了。

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