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「小新、小白公仔水杯」萌到融化！八種限定口味甜甜圈捨不得吃

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@krispykremethailand、mcdonalds.co.jp

《蠟筆小新》是很多人喜歡的經典卡通，每次推出周邊商品，都讓粉絲們搶著收藏。最近泰國的Krispy Kreme就與《蠟筆小新》合作推出超萌聯名商品，有一系列限定口味的甜甜圈之外，還有做成小新和小白造型的水杯，超Q模樣讓人看了瞬間融化。

泰國的Krispy Kreme近期和《蠟筆小新》合作，推出聯名商品，其中讓大家瘋狂的就是「小新、小白公仔水杯」，把他們呆萌的樣子神還原，做成方便外出攜帶、附有吸管的杯子，既可愛又兼具實用性，平常不用時擺在家中，就是隻可愛的大公仔。

「小新款」有著招牌濃眉和圓圓眼睛，呈現乖巧的站姿，一隻手舉起來，手中還抓著甜甜圈，甜甜圈上掛著Krispy Kreme吊飾。「小白款」則是坐在地上，白白身軀好軟萌，Krispy Kreme標誌變成在吸管上。

另外，這次聯名還有一系列限定口味的甜甜圈，共有鹹蛋熔岩、芒果、草莓、蘋果、巧克力軟糖、榛果、覆盆子、萊姆8種，每一款都色彩繽紛，上面還有小新、小白、小葵的人物造型巧克力，美到讓人捨不得吃。

食物廠商和卡通人物聯名，總讓人特別沒有抵抗力。日本麥當勞則是與《精靈寶可夢》合作，6月11日在日本推出三款「皮卡丘聯名餐點」，分別是水蜜桃奶昔、巧克力香蕉冰炫風以及經典蘋果派，以酸酸甜甜水果為主題的餐點，特別有夏日氣息，而且每個品項還有不同的皮卡丘包裝，總共有12種圖案等你蒐集。

▲小新小白公仔杯。（圖／翻攝自ＩＧ＠krispykremethailand）

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關鍵字：

krispykreme, 蠟筆小新, 小白, 甜甜圈, 杯子, 泰國

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