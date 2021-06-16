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cama café寄杯限時買6送1　星巴克外送特定4款現賺一杯

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▲cama café推優惠,星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲cama café推買6送1優惠。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

防疫三級延長，連鎖咖啡持續拚外帶外送，cama café宣布從即起，推出限定3款大杯咖啡「買6送1」優惠，可一次領取也可寄杯，號召常客來療癒；星巴克則針對外送平台祭出「全日大放送」，無論什麼時候想點外送咖啡都能享優惠，共4款咖啡、星冰樂等在優惠之列，直接就享買一送一。

防疫拚外帶，較少推出優惠的連鎖咖啡店cama café，宣布從6／16起至7／6期間，門市購買大杯「經典黑咖啡」、「經典拿鐵」與「精品手沖系列」，可享買6杯送1杯優惠；點購cama café飲品或餐食滿250元，可享9折優惠，到店自取或門市外送皆能打折。

▲cama café推優惠,星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲cama café優惠寄杯或一次領取都可以。

另之前針對外送平台Uber Eats或foodpanda，推出的「消費金額滿180元，可享現折20元優惠」，也延長優惠期間至7／6，無論是外帶跟外送都能享便宜。

星巴克從即起至6／22期間，針對3外送平台推出特定優惠，於UberEats購買2杯大杯冰熱、風味一致的特選馥郁那堤咖啡，可享買一送一；於foodpanda購買兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的焦糖瑪奇朵咖啡，其中一杯由星巴克招待，另外，於外送平台foodomo購買兩杯大杯規格相同的那堤咖啡或巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯免費。

▲咖啡外帶,車道門市,星巴克,星巴克買一送一。（圖／翻攝官方粉絲團、業者提供）▲cama café推優惠,星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

cama café, 星巴克, starbucks, 買一送一, 優惠

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