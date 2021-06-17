fb ig video ETtoday search mobile

5個LINE超簡單卻忽略的小撇步！一鍵容量瘦身、未讀訊息不漏接

>

台灣人最愛的通訊軟體應該就屬LINE了，無論是私人生活或者工作上，都與它密不可分，每天接收與送出的訊息來來去去，來自四面八方的「好友」與各種邀約與行程幾乎都在其中，說是集結了我們生活中精華也不為過！這次編輯針對「整頓LINE帳號」，整理出5個很簡單卻被大家忽略的小技巧，跟著做就能讓妳的LINE使用起來更直覺便利！

【隱私設定】

大家應該都對「隱私設定」並不陌生，不過該怎麼設定才能真正達到妳的需求呢？根據以下的項目說明調整起來吧！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

阻擋訊息：開啟此項目，「雙方不是好友」的情形下就不會收到對方傳來的訊息。也不會有對方單向加你、並且丟騷擾訊息的情況。

允許好友邀請：若是選擇關閉，無論是貼文串的公開貼文，或者別人點你的個人檔案時，都沒有「加好友」的按鍵可按。

▲（圖／LOOKin編輯攝）

加入好友：若是選擇關閉，存在手機裝置通訊錄中的聯絡人，他們的LINE介面中「你可能認識的人」不會有你的LINE。

允許被加入好友：關閉後，別人不能藉由搜尋電話號碼來加妳好友。

【刪除快取】

刪除快取的意思即是刪除LINE裡的Cookies，執行這個功能可以幫助空出手機的空間，並且不會刪除已備份的聊天記錄。

iOS的示範畫面：

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

【啟用備份】

 總是在換手機前才會著急緊張的LINE文字訊息備份，就靠這一招執行完成！

▲（圖／LOOKin編輯攝）


LINE設定→聊天→備份聊天紀錄→馬上進行備份，就完成了！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

也很推薦點開「自動備份頻率」直接開啟「自動備份」，就一勞永逸啦！

【聊天室分類】

據LINE官方表示，這個功能可是2020年台灣用戶愛用新功能排行榜第一名！可以將訊息自動分類為好友、群組、官方帳號，與社群，每個分類中也可還另外釘選聊天室，讓手機介面更清楚，一秒找到常用的聊天室，手機版與電腦版都可以使用！

手機版操作：LINE設定→LINE Labs中啟用就會出現！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

▲（圖／LOOKin編輯攝）

【聊天室排序】

▲（圖／LOOKin編輯攝）

這一招推薦給資訊焦慮的使用者們！每天訊息這麼多，幾個小時沒有即時點開，舊的未讀訊息很快就會洗到後面，要往回滑找真的好麻煩！將左上的「聊天」點開，把系統預設的排序改成「未讀訊息」，這麼一來就訊息不漏接囉！

延伸閱讀：

iPhone超實用攻略：5招「Safari必學密技」除了關掉螢幕放YouTube，這幾招不會太可惜！

LINE個人檔案太神啦♥ IG帳號直接連、D-day倒數顯示、購買的貼圖也能變裝飾！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, LINE, APP

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

只有口罩不夠！　醫師建議：4樣「防疫神器」應隨身攜帶

只有口罩不夠！　醫師建議：4樣「防疫神器」應隨身攜帶

必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她

必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她

李聖經激短「狗啃髮型」曝光！巴掌臉更逆齡　網呼：有顏值就是任性 歐陽娜娜生圖曝光「手臂修很大」　網罕見不毒舌：現場更可愛！ 「腿精」宋茜根本人間JIMMY CHOO！　甜美珍珠、水晶高跟鞋好養眼 網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡 趙麗穎穿2千元「快時尚裙裝」拍廣告　防腐劑顏值網驚：不科學 無印、大創五款必備「廚房小物」　星球餐盤瞬間擁有浪漫氛圍 史努比 X UNIQLO居家服只有可愛！咖啡小狗懶人沙發神似它　網：欠買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面