5個LINE超簡單卻忽略的小撇步！一鍵容量瘦身、未讀訊息不漏接

台灣人最愛的通訊軟體應該就屬LINE了，無論是私人生活或者工作上，都與它密不可分，每天接收與送出的訊息來來去去，來自四面八方的「好友」與各種邀約與行程幾乎都在其中，說是集結了我們生活中精華也不為過！這次編輯針對「整頓LINE帳號」，整理出5個很簡單卻被大家忽略的小技巧，跟著做就能讓妳的LINE使用起來更直覺便利！

【隱私設定】

大家應該都對「隱私設定」並不陌生，不過該怎麼設定才能真正達到妳的需求呢？根據以下的項目說明調整起來吧！

阻擋訊息：開啟此項目，「雙方不是好友」的情形下就不會收到對方傳來的訊息。也不會有對方單向加你、並且丟騷擾訊息的情況。

允許好友邀請：若是選擇關閉，無論是貼文串的公開貼文，或者別人點你的個人檔案時，都沒有「加好友」的按鍵可按。

加入好友：若是選擇關閉，存在手機裝置通訊錄中的聯絡人，他們的LINE介面中「你可能認識的人」不會有你的LINE。

允許被加入好友：關閉後，別人不能藉由搜尋電話號碼來加妳好友。

【刪除快取】

刪除快取的意思即是刪除LINE裡的Cookies，執行這個功能可以幫助空出手機的空間，並且不會刪除已備份的聊天記錄。

iOS的示範畫面：

【啟用備份】

總是在換手機前才會著急緊張的LINE文字訊息備份，就靠這一招執行完成！



到LINE設定→聊天→備份聊天紀錄→馬上進行備份，就完成了！

也很推薦點開「自動備份頻率」直接開啟「自動備份」，就一勞永逸啦！

【聊天室分類】

據LINE官方表示，這個功能可是2020年台灣用戶愛用新功能排行榜第一名！可以將訊息自動分類為好友、群組、官方帳號，與社群，每個分類中也可還另外釘選聊天室，讓手機介面更清楚，一秒找到常用的聊天室，手機版與電腦版都可以使用！

手機版操作：LINE設定→LINE Labs中啟用就會出現！

【聊天室排序】

這一招推薦給資訊焦慮的使用者們！每天訊息這麼多，幾個小時沒有即時點開，舊的未讀訊息很快就會洗到後面，要往回滑找真的好麻煩！將左上的「聊天」點開，把系統預設的排序改成「未讀訊息」，這麼一來就訊息不漏接囉！

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