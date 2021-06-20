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「高估老闆能力」難怪沒人緣　8個地雷讓你加薪無望

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▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲上班小心踩到老闆地雷不自知。（圖／PAKUTASO）

編輯／借借

你也碰到這樣的事嗎？為了工作犧牲私人時間，打拚加班甚至立下汗馬功勞，但升遷的名單上永遠沒有你，總是不得「老闆緣」，有時候工作內容無法鶴立雞群，卻又一直踩到老闆地雷，可能是你總是無法升官原因，這些地雷老闆「只看不說」，快來檢視你是否自爆好幾回！

直呼老闆名
有些外商或較洋派的公司，可能會以英文名字取代稱呼，但有時也要叫聲「老闆」，適時提醒一下他「我有把你當老闆看」，除非老闆一直表示不需要，尤其在剛進公司或跟老闆還不熟的時候，別自以為他是你朋友。

職場,女職員,秘書,OL（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲HOLD住電梯等細微小事，盡量幫老闆服務。（圖／pixabay）

讓老闆幫你做雜事
在職場上老闆等於長輩，一些小事情做到位是尊敬的表現，按電梯、攔計程車、開車門、提東西這種雜事，不要變成老闆幫你做。

總是選離老闆最遠的座位
開會、聚餐時，總是選擇離老闆最遠的座位，不就等同你覺得他不好相處，或相處起來有壓力？互相推辭老闆旁邊的座位，好像最衰的人才要跟他坐在一起，怎會得老闆人緣？

▲裝死,職場生存法則,職場,辦公室。（圖／pixabay）

▲跟老闆簡報時不要過於賣弄，重點是老闆要聽得懂。（圖／pixabay）

未考慮老闆能力
有些老闆的年紀較長，對於網路、電腦或是外語能力較弱，在開會時狂說專有名詞或英文單字，不但會造成老闆不理解、溝通不良，這些老闆不會承認，之後就是自己的提案被頻打槍。

▲裝死,職場生存法則,職場,辦公室。（圖／pixabay）

▲老是炫耀跟老闆有私人交情，有百害無一利。（圖／pixabay）

放話跟老闆有私交
若與老闆有私交，像是私底下吃飯喝酒之類的，還大喇喇在辦公室或同事面前透露，這種舉動不但不必要且非常不智，更會引起老闆的尷尬狀況，增加管理困擾，幾乎沒有一點好處。

不跟老闆打招呼
兩人在辦公室狹道相逢，依晚輩跟長輩相處的心態，應該主動並先於老闆跟對方打招呼，裝作沒看到閃躲或直接走過，老闆不會覺得你「害羞」，只會認為你很沒禮貌。

▲▼晚餐,聚會,約會,吃,叉子,西餐,餐廳。（圖／翻攝自pixabay）

▲老闆做東請客，選中等價位的菜就好。（圖／pixabay）

老闆請客只想佔便宜
有時上司請客，先讓下屬點菜也是一種觀察，只想著「老闆請客當然要點最貴，不然不是虧到了嗎？」是不懂規矩的行為，要的話就請老闆先點，之後點餐價格不可以跟老闆點的差太多，不然就是直接點中低價位的選項，別一副把人家當凱子的態度。

沒有幫老闆解圍的自覺
做生意難免應酬，老闆帶你去不是叫你去做簡報的，而是去幫他解圍的，若客戶有其他娛樂性的要求，如乾杯或唱歌之類的，就該擋在老闆前面，不要還一昧瞎起鬨，即便老闆酒量比你好，也該做足誠意。

關鍵字：

職場, 生活, 同事, 觀察職場, 上司

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