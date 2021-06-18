fb ig video ETtoday search mobile

宅在家好開醺！10款水果調酒、啤酒正夯　銅板價就能入手

>

眾多酒品品牌紛紛推出春季限定的水果調酒與啤酒，搭配粉嫩又可愛的瓶身設計，讓人忍不住開醺起來！這回編輯精選出現在正夯的10款春季系推酒品，走到住家巷口便利商店，花個銅板價就能入手，女孩們一起用微醺的舒服體驗來迎接即將回暖的季節吧！

三得利HOROYOI微醉雞尾酒－乳酸沙瓦

▲（圖／LOOKin編輯整理）

「乳酸沙瓦」酸酸甜甜的乳酸香氣在口中蔓延，隨之而來的清爽微碳酸氣泡，再搭配溫和好入口的3%低酒精，輕微酒香讓整體口感甜而不膩，豐富香氣在口中完美釋放，讓人忍不住再小酌一口，絕對是大人專屬的放鬆療癒飲品。

三得利HOROYOI微醉雞尾酒－綜合水果

▲（圖／LOOKin編輯整理）

綜合水果酸甜滋味，喝得到柳橙、蘋果、白葡萄、桃子的水果香氣，一入口的微酸的滋味超誘人！

世界紀行－濟州島蜜柑沙瓦

▲（圖／LOOKin編輯整理）

濟州島的名產蜜柑，以高濃縮25%的果汁含量融入於沙瓦中，低酒精濃度喝起來酸甜又爽口，酒量不好的女孩也能安心飲用！

ASAHI鮮醇果榨－葡萄柚

▲（圖／LOOKin編輯整理）

這一罐水果酒中使用了1/2顆新鮮葡萄柚，果汁含量高達41%，搭配4%的酒精濃度，酸甜帶勁的滋味讓人上癮！

KIRIN焙茶調酒

▲（圖／LOOKin編輯整理）

特別使用焙茶與酒做出完美搭配，喝起來帶有焙茶清爽香氣、甘甜不苦澀，不論常溫或冷藏皆適合飲用，也很適合帶著去野餐喔！

臺虎精釀桃太郎啤酒

▲（圖／LOOKin編輯整理）

可愛的桃太郎瓶身，多瓶組合再一起還成了一幅連續畫！酒精濃度達酒精濃度達9.99%，喝起來散發柳橙優雅和水蜜桃甜美。

紐西蘭圖伊鳥氣泡酒－北島野莓

▲（圖／LOOKin編輯整理）

來自紐西蘭的氣泡酒，以蘇打水加上蘋果汁與伏特加，搭配野莓萃取，喝起來爽口又順暢，5%的酒精濃度。

紐西蘭圖伊鳥氣泡酒－南島水蜜桃

▲（圖／LOOKin編輯整理）

另外一款水蜜桃口味，以蘋果汁與伏特加為基底，再加上水蜜桃萃取，截然不同的甜蜜滋味！

樂天－水蜜桃沙瓦

▲（圖／LOOKin編輯整理）

韓國的樂天集團，旗下燒酒品牌「初飲初樂」與KAKAO FRIENDS中可愛與撒嬌擔當的APEACH屁桃聯名，推出品牌首支沙瓦並添加了高達10%水蜜桃原汁的沙瓦。濃郁的水蜜桃果香清甜順口，加上酒精濃度僅有3%讓女孩們都能享受春天微醉的幸福感。

沖繩Orion奧利恩生啤酒－櫻花限定版

▲（圖／LOOKin編輯整理）

沖繩Orion奧利恩生啤酒全新櫻花限定版，不僅在包裝以夢幻的櫻花花瓣作為主視覺設計，更將真正的日本櫻花融入啤酒中進行釀製，搭配金黃色澤營造頂級啤酒的奢華感，每一口都能嚐到櫻花的浪漫，增添春季儀式感。即日起將與日本同步限定推出。

延伸閱讀：

女子微醺專屬【隱藏必喝清單】順口到得囤起來放！不出門在家喝起來、視訊餐酒更安心

2021最新版！6款時尚美型「生活小家電」推薦：一人料理、蒸氣熨斗、啤酒泡泡機！擺在空間也惹人愛！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 水果調酒, 啤酒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

5個LINE超簡單卻忽略的小撇步！一鍵容量瘦身、未讀訊息不漏接

5個LINE超簡單卻忽略的小撇步！一鍵容量瘦身、未讀訊息不漏接

網友票選「最佳好閨蜜」星座女Top 3！處女嘴上愛唸但心裡超愛妳

網友票選「最佳好閨蜜」星座女Top 3！處女嘴上愛唸但心裡超愛妳

開空氣清淨機「關窗很NG」　3要點沒做到「等於白買」

開空氣清淨機「關窗很NG」　3要點沒做到「等於白買」

日本正夯「蟋蟀零食」比高蛋白還有效！抹成粉末讓你吃得更安心 3萬元的LV防疫面罩真的比較強！陽光下竟能讓「保護更升級」 李聖經激短「狗啃髮型」曝光！巴掌臉更逆齡　網呼：有顏值就是任性 大人才有的共鳴！《咒術迴戰》10句超寫實經典台詞：勞動就是狗屎 一秒躺在江原道草地！韓妞宅家狂曬的窗簾、床單　神還原絕美風景 《轉學》娜諾尺度全開！穿比基尼曝真實身材　大秀腹肌粉絲嗨翻 「甄嬛妹」嬰兒肥消失　靠少量多餐養出螞蟻腰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面