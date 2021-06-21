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6款「牛奶淡粉小家電」宅在家必買！KITTY電鍋擺在廚房心情就好

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現在的小家電，功能的設計越來越符合現代人的生活型態，便捷、省時、好上手之外，價格親民好入手之餘，還有時尚又美觀的外型。對於女孩們來說，研究適合自己的小家電已經是一種全新的興趣，以下6款外型與實用度兼具的小家電，更是家電首購族的入門首選！

Vermicular琺瑯IH電子鑄鐵鍋（海鹽白）

▲（圖／截自官網或LOOKin編輯攝）

▲（圖／截自官網或LOOKin編輯攝）

日本職人全手工製作的琺瑯IH電子鑄鐵鍋，氣密極佳，能保留食材的鮮甜原味及營養，不加一滴水就烹調出食材原始的甘甜美味。具有智慧控溫，能精準調溫，就算不顧爐火也不怕煮過頭！無水調理、煎煮、低溫料理通通辦得到，懶人料理輕鬆達成。

 LAURASTAR IGGI手持蒸汽掛燙機

▲（圖／截自官網或LOOKin編輯攝）

具備強勁乾式蒸汽，能快速整平衣物，即燙即穿。此外還具有淨化日常用品的功能，小巧俐落的機體便於攜帶旅行。曾獲得2020紅點設計大獎、IF設計獎，無論是實用度還是設計感都滿分，作為送禮的禮物絕對是挑不出毛病！

PHILIPS微電鍋

▲（圖／截自官網或LOOKin編輯攝）

▲（圖／截自官網或LOOKin編輯攝）

小巧的2L容量設計，十分適合單身族與小家庭。以玻璃觸控感應式螢幕，搭配莓果粉色機身，看起來時尚又討喜。具備11種烹調模式，煮粥、煮飯，做優格與蛋糕都可以！

大同HELLO KITTY 11人份不鏽鋼電鍋

▲（圖／截自官網或LOOKin編輯攝）

從小伴我們長大的大同電鍋，設計上越趨時尚了！這款與三麗鷗聯名設計的KITTY電鍋，珍珠白的機身搭配粉嫩的KITTY圖案已經太萌，還有買大再送mini小電鍋的優惠活動，KITTY粉絲怎麼能錯過！

siroca crossline自動研磨咖啡機

▲（圖／截自官網或LOOKin編輯攝）

一鍵全自動的咖啡機，一次能煮出四杯黃金比例的咖啡，以不鏽鋼濾網萃取咖啡油脂，具備30分鐘的咖啡保溫機能。最棒的是擁有內部自動清洗功能，喝咖啡就是這麼輕鬆愉快！

Panasonic 2 in 1 蒸氣電熨斗NI-FS750

▲（圖／截自官網或LOOKin編輯攝）

小巧機身，搭配珍珠粉配色真是讓人一見傾心！平燙、掛燙二合一的功能超便利，還有3倍噴射大蒸氣與全方位熨燙，除皺之餘還能除臭，擺放在一旁也很討喜！

延伸閱讀：

就是愛夢幻紫！除了iPhone12，紫色控必收6款絕美紫色3C家電推薦，每一款都是眼冒愛心的配色！

2021最新版！6款時尚美型「生活小家電」推薦：一人料理、蒸氣熨斗、啤酒泡泡機！擺在空間也惹人愛！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 小家電

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