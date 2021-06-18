大人才有的共鳴！《咒術迴戰》10句超寫實經典台詞：勞動就是狗屎

編輯／JJ

日本動畫《咒術迴戰》推出後快速竄紅，近日於Netflix平台上線後，在台灣每日排行榜中名列前茅，是繼《鬼滅之刃》後，同樣在短時間內暴風式掀起討論的人氣作品，劇中真切感人、同時又充滿社會寫實風格的台詞，令大人們看了也超有共鳴，尤其是角色七海健人更是本劇金句製造機，以下就一起來看看《咒術迴戰》中發人深省的10句台詞。

七海健人：「勞動就是狗屎」、「我討厭加班。」

「你出生入死過好幾次，但並不意味著你就是大人了，枕邊脫落的頭髮變多了，喜歡吃的夾心麵包從便利商店消失了，這些小小的絕望堆砌起來，才會讓人長大。」

身為咒術師老師之一的七海健人，因曾經當過上班族，所以深刻感受到「勞動就是狗屎」，更可以在他打鬥的片段中發現他有多討厭加班，這引發了廣大社畜們的共鳴，完全道出了觀眾的心聲；比起另一位紅透半邊天的五條悟，七海健人絕對算是個穩重且負責的大人，他說過的這句「枕邊脫落的頭髮變多了，喜歡吃的夾心麵包從便利商店消失了，這些小小的絕望堆砌起來，才會讓人長大。」也讓好多人不由地感同身受。

釘崎：「不幸的人做什麼都能被原諒嗎？幸運的人要被人指指點點你才滿意嗎？」

即使身上背負著不幸的命運，也不能因感到委屈就為所欲為，藉著不幸來合理化自己的所有行為；相反的，幸運的人也不該因為擁有優勢，而成為其他人撻伐、霸凌的對象，畢竟沒有人可以決定自己的出身。

伏黑惠：「為了能讓更多的善人，能享受到平等，我要不平等的拯救他人。」



「唯有不平等的現實，平等地存在著。」

伏黑惠姐姐：「要是有功夫詛咒他人，我寧願為重要的人著想。」



外表冷靜的伏黑惠，內心有著溫暖偉大的抱負，因為善良的姐姐受到詛咒昏迷不醒，讓伏黑惠有了保護珍愛之人的信念，他明瞭到「唯有不平等的現實，平等地存在著。」所以希望能替世界上像姐姐一樣心善的人，討回應有的平等。

順平媽媽：「你這個年紀，容易把什麼事都想得太沉重，學校不過是個小水槽，世上還有海，還有其他水槽，就選你喜歡的吧。」

面對不想去學校的兒子，順平媽媽不像一般亞洲父母嚴厲約束，而是用寬闊的眼界教導孩子，是讓很多人都感到欣慰的一幕。

真人：「人們都喜歡玩文字遊戲，因為人類不找藉口就活不下去。」

因人類之間的憎惡與恐懼而誕生的詛咒真人，比人類還了解人類，「人們都喜歡玩文字遊戲，因為人類不找藉口就活不下去。」雖然這句話讓人忍不住想反駁，卻也不得不承認這就是身為人類的劣根性。

順平：「心懷惡意與人交往比不與人交往更正確嗎？不可能」

順平在學校裡朋友不多，經常淪為被霸凌的對象，因看盡了人性的惡，所以不再信任人性，他最厭惡明明心懷惡意，卻還故意偽裝靠近的人，「心懷惡意與人交往比不與人交往更正確嗎？不可能！」

真依：「隨便活下去不就好了，為什麼，你不願意跟我一起沉淪？」



真希：「那樣的話，我會討厭自己，只是這樣罷了。」

背負咒術師使命的雙胞胎，有天賦的妹妹真依疲於不斷的磨練，而連詛咒都看不到的姐姐真希則是靠著體能上資質證明實力，兩人打鬥中真依問姐姐：「為什麼妳不願意和我一起沉淪？」而真希回答她：「那樣的話，我會討厭自己，只是這樣罷了。」