飛利浦電動牙刷每支1440元！音波震動清潔有感　定時器讓你刷好刷滿

文／C編

總覺得用一般牙刷牙齒好像刷不乾淨？「Her和她」推出「PHILIPS 飛利浦 Sonicare 潔淨音波震動牙刷」，粉色與藍色兩支的組合，原價6000元、特價2880元，相當於每支只要1440元，和家人一人一支，或備著之後使用，都相當划算。

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▲PHILIPS 飛利浦 Sonicare 潔淨音波震動牙刷（粉+藍）」，原價6000元、特價2880元，點我購買。



飛利浦Sonicare潔淨音波震動牙刷每分鐘能震動2萬3千次，輕鬆去除牙垢髒污，比使用一般刷牙更有感潔淨，根據實測，與手動牙刷相比，潔淨度超越2倍，可見厲害之處。

▲牙齒潔白閃亮要靠刷牙來呵護。（圖／pexels）



電動牙刷震動方式為左右擺動0.5cm，去除牙菌斑有雙倍效果，加強保護牙齦以及口腔健康，由於獨特的高頻率、高震幅音波震動技術，能夠創造出獨特流體潔牙作用力，驅動水流溫和按摩牙齦，深層清潔齒縫以及難刷的部位。

▲牙齒檢康很重要。（圖／pexels）



不只去除牙菌斑、預防蛀牙，遠離牙周病、牙齦炎，還可以為口腔帶來完整的健康照護，感受前所未有的清爽舒適，此外，4分象限計時器，能將牙齒分為上下內外4個部分，每一處刷30秒，提示音響起，即可轉移到下一個範圍清潔牙齒。

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▲PHILIPS 飛利浦 Sonicare 潔淨音波震動牙刷（粉+藍）」，原價6000元、特價2880元，點我購買。



購物網站「Her和她」推出全新「PHILIPS 飛利浦 Sonicare 潔淨音波震動牙刷（粉+藍）」，一次雙入組合，原價6000元、特價2880元，相當於一支只要1440元，不只是潔淨牙齒，還可以預防牙齒病變等問題。