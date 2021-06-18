「移動式水冷氣」才1980元　租屋、宿舍靠它涼整天

文／C編

租屋族想換裝冷氣，但房東不肯？還是在外面做生意沒有辦法裝冷氣對著吹？那麼「Her和她」推出的這台「勳風冰晶水冷扇涼風扇移動式水冷氣」就很方便，吹出來的風夠涼、上下左右角度夠全面，而且隨便移動到哪都方便。

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▲勳風冰晶水冷扇涼風扇移動式水冷氣，原價2980元、特價1980元，點我購買。



這款移動式水冷氣可以快速製冷，具3段式風速，可按照氣溫隨意調整，出風口為百頁設計，能隨意調整風向，輕鬆簡單，加上蜂巢式冷卻過濾系統，不易增加環境溼度，水位高低也可以輕鬆確認。

▲夏天如何讓室內降溫，是很重要的事。（圖／pexels）



擔心開冷氣太耗電，水冷氣24小時整天開著，電費竟然只要約4.2元，相當划算無負擔，4公升抽取式水箱，加水、清洗都便利，並贈送雙冰晶罐，可替換使用，清涼又方便，隨時補充冰晶或冰塊，冷風完全不間斷，舒適涼爽。

▲水冷氣也可以搭配冷氣使用。（圖／pexels）



無論套房、雅房、宿舍、辦公室、房間等，全都適用，而且不需要另外拉管線，只需要插座，就可以輕鬆冷卻，也不會有冷氣吹了肌膚過乾的問題，輕鬆調整濕度，非常實用。

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▲勳風 冰晶水冷扇涼風扇移動式水冷氣，原價2980元、特價1980元，點我購買。



購物網站「Her和她」推出「勳風冰晶水冷扇涼風扇移動式水冷氣」，原價2980元、特價1980元，比起裝冷氣便宜許多，當然也可以搭配冷氣使用，幫助省電，CP值爆棚。