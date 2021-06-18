fb ig video ETtoday search mobile

「移動式水冷氣」才1980元　租屋、宿舍靠它涼整天

>

文／C編

租屋族想換裝冷氣，但房東不肯？還是在外面做生意沒有辦法裝冷氣對著吹？那麼「Her和她」推出的這台「勳風冰晶水冷扇涼風扇移動式水冷氣」就很方便，吹出來的風夠涼、上下左右角度夠全面，而且隨便移動到哪都方便。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲勳風,水冷氣,水冷扇,Her和她,。（圖／pexels） 

▲勳風冰晶水冷扇涼風扇移動式水冷氣，原價2980元、特價1980元，點我購買。

這款移動式水冷氣可以快速製冷，具3段式風速，可按照氣溫隨意調整，出風口為百頁設計，能隨意調整風向，輕鬆簡單，加上蜂巢式冷卻過濾系統，不易增加環境溼度，水位高低也可以輕鬆確認。

 ▲勳風,水冷氣,水冷扇,Her和她,。（圖／pexels）

▲夏天如何讓室內降溫，是很重要的事。（圖／pexels）

擔心開冷氣太耗電，水冷氣24小時整天開著，電費竟然只要約4.2元，相當划算無負擔，4公升抽取式水箱，加水、清洗都便利，並贈送雙冰晶罐，可替換使用，清涼又方便，隨時補充冰晶或冰塊，冷風完全不間斷，舒適涼爽。

 ▲勳風,水冷氣,水冷扇,Her和她,。（圖／pexels）

▲水冷氣也可以搭配冷氣使用。（圖／pexels）

無論套房、雅房、宿舍、辦公室、房間等，全都適用，而且不需要另外拉管線，只需要插座，就可以輕鬆冷卻，也不會有冷氣吹了肌膚過乾的問題，輕鬆調整濕度，非常實用。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲勳風,水冷氣,水冷扇,Her和她,。（圖／pexels） 

▲勳風 冰晶水冷扇涼風扇移動式水冷氣，原價2980元、特價1980元，點我購買。

購物網站「Her和她」推出「勳風冰晶水冷扇涼風扇移動式水冷氣」，原價2980元、特價1980元，比起裝冷氣便宜許多，當然也可以搭配冷氣使用，幫助省電，CP值爆棚。

關鍵字：

勳風, 水冷氣, 水冷扇, Her和她, Her

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

5招定妝大法用起來！包準戴口罩也不會脫妝

5招定妝大法用起來！包準戴口罩也不會脫妝

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

根本就是「人間無花果」！超美的唇釉色，還印有莎莉圖案太可愛 賣翻的洗髮餅又有了！洗完不會有油頭味　宅在家也可以買爆 5個LINE超簡單卻忽略的小撇步！一鍵容量瘦身、未讀訊息不漏接 網友票選「最佳好閨蜜」星座女Top 3！處女嘴上愛唸但心裡超愛妳 日本正夯「蟋蟀零食」比高蛋白還有效！抹成粉末讓你吃得更安心 3萬元的LV防疫面罩真的比較強！陽光下竟能讓「保護更升級」 李聖經激短「狗啃髮型」曝光！巴掌臉更逆齡　網呼：有顏值就是任性

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面