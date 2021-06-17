《轉學》娜諾尺度全開！穿比基尼曝真實身材　大秀腹肌粉絲嗨翻

記者王則絲／台北報導

泰國影集《轉學來的女生》日前於Netflix上播出後，在全球引起廣大迴響，包括台灣觀眾也深陷其恐怖寫實風格的魅力，飾演女主角娜諾（Nanno）的演員琦察雅阿瑪塔庫爾（Chicha Amatayakul，小名：Kitty）更因此聲名大噪，近日Chicha於IG上貼出一組時尚大片，她竟只穿著比基尼出鏡，超寬尺度讓真實身材、緊實腹肌全都露！

▲Chicha於劇中的造型是假髮，私下髮型為布丁頭金髮。（圖／翻攝自IG@kittychicha）



於《轉學來的女生》劇中，Chicha飾演女高中生的角色，即便真實年齡已27歲，素顏演出仍然毫無違和，卸下學生服後，戲外的Chicha其實是布丁頭金髮，憑著高挑身材與姣好外型活躍於時尚圈，先前才介紹過她私下的手袋幾乎是YSL，這回她則是替GUCCI拍攝了一組時尚大片。

▲Chicha在最新拍攝的時尚大片中尺度大開。（圖／翻攝自IG@kittychicha）



在Chicha釋出的大片中，她先是戴上了極為澎亂的狼尾頭假髮，穿著紅色滾邊居家服倚在沙發上，並用墨鏡遮蓋半張臉，讓人一時認不出，接著Chicha直接褪下身上衣裝，僅穿著布料極少的GUCCI Logo比基尼，纖細的體態沒有一絲贅肉，還能看見緊實的腹肌線條，難得的超大尺度讓粉絲們嗨翻：「太辣了！」甚至還有女生被她的帥氣眼神煞到：「你喜歡女生嗎？」

▲全身紫裝搭配一頭紅髮的撞色造型，Chicha也駕馭得游刃有餘。（圖／翻攝自IG@kittychicha）



該系列美照中，Chicha還換了另一深紅色的公主切長髮造型，搭配Oversized紫色T恤與夏日涼鞋，露出一雙傲人美腿，並背上了最近燒遍少女們的GUCCI 1995奶茶包，駕馭起大膽造型不費吹灰之力，表現力極強。

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