G-SHOCK透明錶殼配藍圈變身蔚藍海　鯨魚指針呼籲保育

▲G-SHOCK GWF-A1000K-2A G-SHOCK x I.C.E.R.C JAPAN 30周年紀念款，29,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK與BABY-G自1994年起，與保育鯨魚與海豚的I.C.E.R.C JAPAN協會合作，每年定期發行鯨豚系列錶款以喚醒人們對於海洋保育的重視，今年慶祝該協會成立30周年，發表3個型號紀念，台灣引進當中2款GWF-A1000K-2A與GWX-5700K-2，均以I.C.E.R.C標誌的藍色調為基礎，充滿夏日氣息，而為響應環保，此次包裝特別捨棄所有塑料，以再生紙製成外紙盒，腕錶包裝則採用可重複使用的純棉製抽繩袋。

▲G-SHOCK GWF-A1000K-2A腕錶的錶帶環有鯨魚剪影。



慶祝I.C.E.R.C JAPAN成立30周年的G-SHOCK旗艦錶款為隸屬FROGMAN系列的GWF-A1000K-2A，不對稱錶殼以透明樹脂錶殼搭配藍色IP電鍍處理的不鏽鋼錶圈流露海洋氣息，3時位置的指針為鯨魚造型；GWX-5700K-2腕錶則屬於G-LIDE系列，採用藍色透明錶殼搭配黑色樹脂錶帶，驚喜是LED背光照明具備鯨豚圖案，兩款錶的錶帶均有30周年字樣，錶帶環則印有鯨魚剪影，彰顯雙方的合作情誼。

▲G-SHOCK GWX-5700K-2 腕錶背光會顯示鯨豚圖案，7,200元。



瑞士名錶雅典錶（Ulysse Nardin）也積極關注海洋保育議題，宣布與世界三大帆船賽事之一的世界環球帆船賽（The Ocean Race）合作，共同支持聯合國可持續發展目標十年計劃，致力恢復海洋生物多樣性與活力。今年特別打造檸檬鯊潛水錶，錶背壓印3隻檸檬鯊圖案，並採用回收漁網製成的R-STRAP錶帶，以錶款展現對鯊魚的深切關懷。

▲雅典錶推出檸檬鯊潛水錶呼籲保育海洋。（圖／雅典錶提供）



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