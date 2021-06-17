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頭皮養好，人才不老！夏季頭皮養護心法，頭皮防曬別漏掉

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▲▼頭皮養護3招。（圖／翻攝自IG）

▲有健康的頭皮，才有緊緻的臉部肌膚。（圖／翻攝自IG/ryo_hair、aveda）

記者曾怡嘉 / 台北報導

大部份的女生只在意「面子問題」，殊不知頭皮是頭皮的延伸，更是肌膚保養的關鍵之一，屈臣氏美容顧問分享，有健康的頭皮才能抓緊臉部肌膚，並擁有健康的秀髮。以下3招頭皮養護大法趕快學起來！

#挑選適合的洗髮產品

適當的清潔是保養的靈魂。作為頭皮的前導養護，洗髮時應以指腹代替指尖，建議依據個人頭皮膚質挑選溫和的洗潤髮產品，能淨化頭皮油脂，以及舒緩頭皮平時接受到的刺激；而市面上添加胺基酸、膠原蛋白的洗髮產品也是很好的選擇，有助於維持豐盈彈潤的健康髮絲。

#頭皮也需要防曬

頭皮的防曬是最常被遺忘的防曬重點，而最基礎的防護就是物理防曬。建議在室外戴帽子、遮陽傘，或是將頭髮紮起來搭配髮帶，都能直接有效的減少曝曬面積。也能以防曬噴霧噴灑在頭部，但要記得不要近距離直接噴灑在頭皮上、且曬後需做好清潔以免造成毛囊堵塞。

#促進頭皮血液循環

屈臣氏美容顧問建議，日常洗髮前先進行頭皮按摩，除了可先將灰塵髒污先清除，更可幫助頭皮血液循環做保養紓壓，以指腹按壓頭皮穴道外，也能搭配木質髮梳或按摩梳輔助按摩。另外，日常飲食中可挑選富含鐵、鋅、鈣、鎂及優質蛋白質等營養素的食物，都是相當優質的頭皮健康好夥伴。

頭皮養護推薦

▲▼頭髮養護3招。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲艾瑪絲 5捷利爾頭皮淨化液 CC，260ml，380元。

▲▼頭髮養護3招。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲AVEDA 隨行按摩梳，650元。

▲▼頭髮養護3招。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲活沛多 五味子芝麻+鋅錠 90粒，690元。

關鍵字：

頭皮, 夏日頭皮, 護理

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