Oris 10年保固機芯出擊　3色齊發綠色最夯

▲Oris推出全新尺寸錶徑41.5mm的Aquis Calibre 400日期錶，單只95,000元。（圖／Oris提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

去年Oris推出全新的自製機芯Calibre 400，具備五日動力儲存、高抗磁性，並提出10年保固期以及建議的10年保養間隔，成為品牌堅固、可靠的代名詞。今年進一步打造全新尺寸錶徑41.5mm的Aquis Calibre 400日期錶，共推出藍色、槍灰色與綠色3款。

▲Oris Aquis Calibre 400日期錶綠面鍊帶款（左）95,000元，橡膠帶款92,000元。



潛水錶是近年來的大熱門，Oris於是在長賣款的Aquis潛水錶上，裝配引以為傲的自製Calibre 400機芯，採透明底蓋設計秀出長效動力儲存與高抗磁特色的機芯，此款腕錶具快拆錶帶設計，可從鍊帶轉換成橡膠錶帶，而面盤有3種新色可選擇，包括近來最流行的綠色。

▲TAG Heuer Carrera 綠面限量自動計時腕錶，218,700元。（圖／TAG Heuer提供）



TAG Heuer最新力作Carrera綠面限量自動計時腕錶，也選用深邃藍綠色調，而外型承襲1963年原版外型，配備充滿復古氣息的「玻璃罩」拱形藍寶石水晶玻璃錶鏡，錶面裝飾經典Heuer標誌和Carrera名稱，搭載動力儲存80小的Heuer 02自製機芯，內外都有看頭。

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