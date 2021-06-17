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網友票選「最佳好閨蜜」星座女Top 3！處女嘴上愛唸但心裡超愛妳

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▲▼ 網友票選「最佳好閨蜜」星座女Top 3。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

許多女生身旁的男友可能來來去去，幾年間就換了一個，但彼此交心的好閨蜜，一輩子都不離不棄，就算因忙碌有段時間沒見，也不會因此生份，只有想念。好的閨蜜帶你上天堂，那到底哪個星座出最多好閨蜜代表？來看看網友票選出的「最佳好閨蜜」排行榜，下次遇到她們快混熟、搞定她們！

▲▼ 網友票選「最佳好閨蜜」星座女Top 3。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 3：雙子座

人緣好、看似朋友滿天下的雙子座，真正能讓他們交心的，其實只有少數一些人，其他都只是他們維持「社交圈」的例行公事。而對雙子女來說，一旦認定妳為閨蜜，就會把妳放在第一位，就算交了男朋友，也不會有什麼「重色輕友」的狀況，她們反而是重友輕色。

而且雙子女可以說是讓人又愛又恨的閨蜜，能帶著妳到處吃喝玩樂無障礙，但如果說好一起減肥，卻又會忍不住揪妳一起吃宵夜、到最新景點拍照打卡，雖然減肥無能，但生活卻能過得多采多姿、充滿樂趣。

▲▼ 網友票選「最佳好閨蜜」星座女Top 3。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 2：金牛座

如果妳有金牛座閨蜜，就有如擁有一座移動式美食資料庫。金牛女會帶著妳吃遍各種美食，無論是在地人才知道的路邊攤小吃或奢華高檔餐廳，她們都瞭如指掌，跟她們在一起，絕對能吃出新世界！

而且平時在生活上精打細算的金牛女，對自己閨蜜卻很大方，她們若是送禮物給閨蜜，一定是千挑萬選，質感好、品牌好，只要閨蜜喜歡，價格再貴也不算什麼，甚至自己平時捨不得買的東西，送給閨蜜就很捨得花錢。

▲▼ 網友票選「最佳好閨蜜」星座女Top 3。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 1：處女座

很注重細節的處女座，平時對人事物不免都有點挑惕，想跟她們成為知心好閨蜜真的不容易，可一旦妳成功打動她們，讓她們認定妳，那處女女會成為妳一輩子的好閨蜜，時時把妳放在心上，有好吃好玩的就想到妳，有什麼好事也會拉妳一把。

雖然可能常會被處女座閨蜜念東念西，那也是因為她們很在意妳，會為妳想很多，她們總有種「恨鐵不成鋼」的感覺，希望妳各方面都能越來越好，而當妳事情沒做好向她們求助時，她們嘴上雖然又會開始囉唆嘮叨，但一邊也會盡力幫你收拾爛攤子。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 閨蜜, 閨密, 朋友, 好姐妹, 票選, 排行, 處女, 金牛, 雙子

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