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一抹逆齡！貴婦最愛「身體乳」盤點，打造膨潤膚質

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▲▼一抹逆齡！貴婦最愛「身體乳霜」盤點 。（圖／品牌提供）

▲光澤膨潤的身體質感，才是夏日決勝關鍵。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夏季露出肌膚機率大增，但臉部的保養足夠了，身體肌膚卻不小心洩漏了年齡，尤其隨著年紀流逝，粗糙乾燥、暗沉通通冒出來，卻又擔心抹上身體乳的黏膩感，新一代身體乳辦得到！助你打造膨潤彈潤、細緻光澤膚質，同時有舒適美好感受。

▲▼一抹逆齡！貴婦最愛「身體乳霜」盤點 。（圖／品牌提供）

▲Sisley 黑玫瑰彈潤水凝身體乳，200ml，4,700元。

Sisley推出全新黑玫瑰彈潤水凝身體乳，將珍稀巴卡拉黑玫瑰成分運用在身體護理，就像立即為肌膚注入超高膨潤能量，重現柔嫩膚觸與光澤。獨家創新水凝轉化質地科技，讓乳液在接觸肌膚瞬間即爆破為水狀精露，使滿滿的玫瑰珍貴能量，喚醒肌膚活力。

▲▼一抹逆齡！貴婦最愛「身體乳霜」盤點 。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 杏仁緊膚凝霜，200ml，2280元。

破上萬瓶的暢銷明星杏仁緊膚凝霜，今年推出全新升級版，內含高達95%天然成分，選用源自普羅旺斯瓦倫索高原的杏仁，絲綢般柔滑輕盈的質地，高效滲透易吸收不黏膩，一舉提升肌膚光澤感與彈潤度。

▲▼一抹逆齡！貴婦最愛「身體乳霜」盤點 。（圖／品牌提供）

▲ AESOP 橙香身體乳霜，100ml，1,000元。

以柑橘為主調並蘊含橙及檸檬皮精油，為肌膚帶來清爽的感覺，同時亦有堅果油萃取物，有效輕盈保濕及讓皮膚保持柔滑。以充滿活力的柑橘芳香回歸純淨無瑕的舒心。

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關鍵字：

sisley, 歐舒丹, aesop, 身體乳

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