一窺巴黎女人的「法式穿搭」！貝雷帽、牛仔褲必備　3細節讓質感大增

文／Dappei

法國是許多人心中的夢幻國度，燦爛悠久的文明、引人入勝的古建築、精緻高雅的藝術文化，當然也不得不提巴黎女人對生活及打扮的講究，早已成了好品味的代名詞。你也想穿出恣意優雅的法式風尚嗎？那你該從這位來自巴黎的 KOL「Marielle」身上，汲取一些穿搭靈感。

# 必備單品 & 元素

｜牛仔褲｜

牛仔褲在 Marielle 版面上出現的頻率相當頻繁，其中她偏愛直筒與喇叭褲型，前者風格較為摩登，也具有良好的腿型修飾效果，後者則帶點舊時代女伶的復古感，一穿上氣場全開。丹寧本身給人的感覺較有個性，為了帶出柔媚氣息， Marielle 上身常選擇針織單品，或較具女人味的雕花、宮廷風元素，帶出法式風尚獨有的浪漫氛圍。

｜蕾絲、雕花｜

說到法式風格的標配，絕對非蕾絲、雕花元素莫屬，千萬別覺得它們太過於女孩子氣而不願嘗試，其實經過巧妙搭配後，它也能和率性風格並存。若初次嘗試雕花單品，可以嘗試素色、V 領剪裁款式，不會過於浮誇卻同樣能帶出精緻感，開襟設計也能修飾臉型，若覺得單穿太過單調，加條細頸鏈就能為造型增添細節。

若跟 Marielle 一樣早對雕花單品駕輕就熟，就可選著在領型及布料設計上稍有變化的款式。

｜跟鞋｜

細看 Marielle 的 IG 版面，會發現她幾乎不穿平底鞋，「跟鞋」是唯一真理，就連娃娃鞋款都會選擇帶有約 3 公分跟高的款式，不過比起穿著極細跟、恨天高，Marielle 更偏愛粗跟，也不著用跟高太猖狂的鞋款，如此一來不僅能確保出外走得舒適，也能作收拉長身形比例的效果！

# 靠細節流露法式品味

｜配件｜

在搭配上，Marielle 習慣保持簡單，幾乎都是上、下身 1+1 的組合就搞定，這時就更凸顯了「配件」的重要性。飾品是 Marielle 穿搭不可或缺的好夥伴，在款式選擇上則偏愛細鍊款式，能為造型增添亮點又不會喧賓奪主。如果有戴手錶的習慣，不妨試著隨穿搭替換錶款，讓整體風格更加完整。

說到法式穿搭，那當然不得不提經典配件「貝雷帽」，Marielle 在穿著簡單的針織、雕花上衣＋丹寧褲的組合時，就時常選戴貝雷帽讓造型完成度更高，如果想營造出最道地的巴黎風格，一定要放膽試試紅色款式！

在包款的選擇上也不能馬虎，比起斜背包，Marielle 更傾心於手提包及腋下包，更能帶出正統法式風格的精髓。另外，平時愛背斜背包的女孩們肯定知道，有時上身搭得美美的，但背上包後皺摺不免會跑出來作亂，行動久了甚至會全糊成一團，若想化解這煩惱，不妨入手手提、肩背包嘗試一回。

｜髮型｜

髮型是不少女生容易忽略的細節，就算穿得再美再完整，頭髮若沒打理好，總會覺得哪裡不太對勁，如果不想改造現有髮型，就學習 Marielle 善用髮夾、絲巾來提升精緻度，比起上捲、夾直還要更省力，每天多花五分鐘就能輕鬆搞定！

｜指彩｜

雙手纖細柔嫩的女人總自帶一股高級感，但若天生條件不理想，沒有一雙纖纖玉手，就得靠後天勤快保養了，指緣油有事沒事拿出來抹一回，護手霜也不能省。基礎保養做足後，也可考慮指彩，不需要水鑽、浮雕等高階款式，像 Marielle 一樣簡單的素色甲面就能提升細緻感。若想讓指面保持原有的素淨狀態，簡單擦上一層透明亮甲油，也能擁有一樣的效果！

Dappei 結語：

穿搭講究的不只是配色、材質與層次，細節的掌握更能看出每個人之間的質感差異，法國女人那看似不經意的優雅，其實也是層層用心堆疊出來的！

文字編輯：izzie / 圖片來源：IG@mariellehaon

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