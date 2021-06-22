日本潮模松本惠奈的「精緻穿搭術」！善用剪裁、配件　3關鍵顯出高級感

文／Dappei

是不是有時候看了許多自己追蹤的穿搭部落客，都會想說到底怎麼穿才能跟他們一樣？其實有時搭編也有這個煩惱，而仔細研究發現，原來穿得有無質感，都在於「細節」上的搭配，這回也從日本潮模松本惠奈找尋到 3 大穿搭技巧，若對於自己的搭配沒有什麼自信，不妨先從這些重點學起來，才能穩穩穿得高級又滿滿時髦味！

重點 1：比例腰身設計凸顯身材優勢

嬌小女孩在穿搭上最重要的就是比例！這不僅關係到一身服裝穿出來的質感，也可以間接讓你有顯瘦的效果，例如可以選擇高腰褲裝搭配緊身上衣，或是短版的上衣，都有讓腿部顯得修長優勢哦！

重點 2：獨特剪裁增添穿搭時髦感

想穿得高級一些，服裝的剪裁就相當重要，增添穿搭上的份量，獨特的 LOOK 也能讓你格外有型。像是毛衣在手臂做特別挖洞設計，層次有致也讓搭配不無聊，或是襯衫背後挖空綁帶設計，性感又不會太裸露，也能讓穿搭更玩味又有趣。

重點 3：簡約穿著利用配件加分

松本惠奈除了懂得運用穿搭上的變化，配件也是她的搭配關鍵，若是像一件 ONE-PIECE 的連身裙裝，就會搭手環、項鍊來凸顯搭配上的細節，都會有畫龍點睛的效果。

Dappei 結語：

穿的好看不如穿得精緻一些，與其跟風買一大堆的新品服裝，不如先從細節上的搭配好好學習，先看看潮人都怎麼搭配，再去選擇適合自己的服裝也才能有加分的效果，這回搭編分析的 3 大重點趕緊筆記，讓你怎麼搭都能又潮又時髦！

文字編輯：SWEET / 圖片來源：松本惠奈IG

你的「極簡穿搭」可以很不一樣！善用小技巧提升精緻度、製造亮點，簡約穿搭也能很吸睛！



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