「韓系網拍」在家躺著買！網推5家設計、品質兼具　一穿就有高質感

文／Dappei

韓國網拍市場在近幾年趨近達到飽和，擁有引人矚目的外型設計與價格質料兼具的品質已是基礎功課，而後如何從中脫穎而出才是一大學問，本篇搭編整理了 5 家在網路已經坐擁討論度與穩定市場的韓系網拍，一起來發掘他們是如何打造獨具一格的品牌形象，並在龐大市場中從何獲取喜愛與辨識度的吧！

▍leme studios

Showroom 坐落於台北民生社區巷弄的 leme studios，以「LET ME BE ME」為其品牌理念，追求實穿亦簡單俐落的生活單品，期許每個人都能在平凡的日常當中，擁有美妙與舒適的權力。無論是工作室的裝潢設計，又或品牌負責人的選品眼光，leme studios 皆透露一絲溫暖柔和的氛圍，使人忍不住想一探究竟。

（圖片來源：@leme.studios ）

獨具一格的版型與剪裁，格外細緻的質料與觸感，leme studios 總是以優雅內斂的品牌形象擄獲人心，即便是自行挑選色系的自訂款服飾，也能以溫暖迷人的色調呈現品牌的獨特韻味，巧妙地詮釋平凡生活裡細膩的時尚態度。

▍Murph

從初期的歐洲精品代購至近一年逐漸轉型為韓裝選品店的 Murph，以韓系品牌中稀有的高級形象與設計師質感，在趨近飽和的市場中依然闖出屬於自己獨特的風格，更於近期如願成立工作室，擁有更完善的品牌架構與經營。

（圖片來源：@murph_uk ）

Murph 每月拍攝的新品形象照中，始終不會出現太複雜的擺飾或過度的濾鏡，模特亦是以乾淨的妝容與簡單的肢體動作詮釋當月新品，更加襯托品牌服飾別出心裁的細節與設計，展現主理人精準細膩的選品眼光，與自己眼中對於「簡單」與「美」的定義。

▍3:01 AM

即使近幾年韓裝賣場相似度日趨攀升，3:01 AM 依舊保持簡約日常卻幾近不撞款的品牌特色，不但擁有摩登大氣的時尚品味，更搭配著幽默俏皮的行銷風格，主理人如此迷人的反轉魅力使得品牌在網路上擁有相當大量的擁護者。

（圖片來源：@am301am ）

3:01 AM 的商品始終以舒適日常的基調作為品牌主線，強調透過簡易的休閒單品，進而從細節與設計發揮巧妙的剪裁技巧，使得原先看似大眾又無趣的襯衫與西裝褲，也能因簡約，但不簡單的細微變化，而擄獲消費者的心。

▍LIMERENCE

有著「純愛」之意的 LIMERENCE，成立才一年多卻已經擁有相當鮮明的品牌形象，將女性溫柔清新卻流露帥氣的一面展露無遺，以期許透過服飾使人產生懵懂悸動，而後對於品牌有著堅定不移的迷戀。

（圖片來源：@_limer_ence ）

服飾偏向暖色系的 LIMERENCE，總是使品牌瀰漫一股溫柔的氛圍，即便偶爾出現不常見的亮色單品，也能將其看似女性成熟表面下的俏皮性格並化為合理，而韓系網拍中不可或缺的西裝外套，LIMERENCE 則選擇挺版俐落的款式，以呈現女性獨立內斂的性格，不禁將氣質與帥氣同時兼具，更成功展現品牌使人找迷的初衷理念。

▍Studio Doe

2016 年從設計師品牌 #nude 正式區分出的平價網路支線 Studio Doe，以「時尚」、「簡單」、「中性」為其品牌代名詞，強調以舒適俐落的剪裁設計，不呈現過於複雜的花紋色彩，不以過多的裝飾搭配點綴，打造以極簡風為主軸的韓系時尚。

（圖片來源：@studiodoe ）

即便是網拍界先驅的 Studio Doe，於近幾年仍然是巧聲無息的默默經營市場，每月始終固定按時上新款，每期形象照片依然簡單俐落卻清新時尚，而每次的行銷模式也仍舊是那一如既往的低調，就如同自身品牌極簡的風格形象，而也許就是因為始終不暗藏花俏的行銷手法，使得 Studio Doe 能長年受到大眾的喜愛吧！

Dappei 結語 ：

韓系風格服飾其實大同小異，樹立鮮明的品牌形象與特色才是脫穎而出的關鍵，試圖發掘自己與他人的不同，不盲目跟隨並堅定自己的品牌風格，你將會變得與眾不同！

文字編輯：Morning

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