防水抗暈！香奈兒推「最強持妝眼線筆」，再熱也不怕

▲香奈兒眼線筆抗油、抗淚，就是不暈染。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情之下，人人佩戴口罩，唯有露出的雙眼才是決勝關鍵。想要擁有明亮大眼，眼線絕不能少，今年夏季香奈兒推出全新眼妝系列，主打持久、防水抗暈染，即使在炙熱太陽下也不怕暈染，幫你打造完美形象。

▲CHANEL 絲柔恆采眼線筆，14色，950元。

夏季高溫悶熱，眼妝暈染是所有女生的惡夢，香奈兒今年夏季推出全新眼妝，其中絲柔恆采眼線筆共有14款色選，包含7款新色及7款經典色選。主打對抗悶熱、防水、抗油，既不掉色也不暈染。

▲安琪兒擔任香奈兒2021眼妝系列代言人。

它不只是一般眼線筆，沿著上睫毛根部描繪，打造自然妝感；也可勾勒輪廓，或將眼線朝眼尾的方向逐漸加粗，呈現精緻優雅質感。此次更邀請比利時歌手安琪兒 (Angèle) 擔任 2021 眼妝系列全新形象代言人，超美視覺讓人耳目一新。

▲Gucci 玩世不恭眼線膠筆，6色，920元。

不只是香奈兒，Gucci早先也推出第一支眼線膠筆，全新設計的玩視不恭眼線膠筆推出六種鮮妍亮麗的防水眼妝色調。在創意總監Alessandro Michele的帶領研發之下，眼線膠筆不只是眼線，更能玩出各種形象樂趣。

▲筆觸畫順好上色。

這款同時具備持久妝效及防水功能的眼線筆，它能迅速賦予輪廓明艷而大膽的色彩，輕易打造各種場合所需要的眼妝，不僅能勾勒出奪目的眼線及貓眼，甚至能當做眼影使用。它的外形為光滑裸粉色的筆管，配有鍍金帽蓋，並於筆身印上金色的Gucci字樣，簡單卻充滿質感。

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