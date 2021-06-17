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Seiko復刻潛水錶秀日本傳統工藝　和服繫腰繩編織法製錶帶

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▲▼ Seiko,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex推出全新編織錶帶潛水錶款，SPB237J1（左）腕錶38,000元、SPB239J1腕錶36,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko潛水錶在歷史上留下兩個重要里程碑，第一個是1965年推出日本史上第一只國產潛水錶，超過半世紀以來持續在此領域精進；第二個劃時代的里程碑是日本冒險家植村直己橫越北極圈時，佩戴1970年的潛水錶。今日品牌重新詮釋兩款經典錶，並結合日本傳統技法「製紐」（Seichu）編織而成的錶帶，為復古錶款注入新意。

▲▼ Seiko,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）▲▼ Seiko,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）

▲Seiko於1965年推出日本第一只國產潛水錶（左），全新編織錶帶1965年現代演繹版SPB239J1腕錶36,000元。

新款SPB239J1腕錶重新詮釋Seiko 1965年第一只日製潛水錶，SPB237J1腕錶則重現探險家植村直己於1974至1976年狗拉雪橇橫跨北極圈12,500公里所戴的1970年潛水錶，不僅復刻原版潛水錶的外型，也加入首創之舉，第一次採用日本獨特的製紐編織技法製作錶帶，此工藝來自和服繫腰繩的編織手法，與一般編織結構最大的不同是將織紋編成袋狀，因此沒有截斷的切面，讓錶帶韌性與拉身強度大幅提升，但戴起來依然柔軟透氣，並能夠抵抗紫外線引起的錶帶劣化現象，作為潛水錶錶帶再適合不過。

▲▼ Seiko,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）▲▼ Seiko,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）

▲1970年日本冒險家植村直己橫越北極圈時所戴的Seiko錶（左），全新編織錶帶1970年現代演繹版SPB237J1腕錶38,000元。

兩款Seiko潛水錶除了原配的黑色或深綠色編織錶帶，各另有一條卡其或灰色的編織錶帶可供替換，無需工具便能自行更換新錶帶，滿足佩戴者的穿搭需求。

▲▼ Seiko,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）

▲Seiko新錶帶以日本傳統編織「製紐」技法編織而成，韌性及拉伸強度提升。

瑞士名錶雅典錶（Ulysse Nardin）也在潛水錶的錶帶上著墨，由於品牌長期致力關懷海洋生態，因此呼籲世人保育鯊魚的檸檬鯊潛水限量錶，特別搭配由回收漁網製成的黑色R-STRAP錶帶，不僅耐用，也以實際行動挺環保。

▲▼ Seiko,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）

▲雅典錶限量300只的檸檬鯊潛水錶搭配回收漁網製成的錶帶。（圖／雅典錶提供）

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關鍵字：

Seiko, Ulysse Nardin, 雅典錶

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