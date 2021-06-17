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金宇彬別看！申敏兒「性感閃片裝」下衣失蹤　躺拍曲線曝光

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▲▼申敏兒 。（圖／翻攝自IG）

▲37歲南韓女星申敏兒演藝事業亮眼 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星申敏兒新劇《海岸村恰恰恰》將合體男星金宣虎登場，成為網友熱議話題，與此同時她所拍攝的雜誌封面也悄悄公開，申敏兒身穿oversize西裝外套，以翹腿纏繞的姿勢出鏡，黑絲襪下的一雙筆直長腿藏不住，尺度十分逼人，也讓粉絲驚呼：「金宇彬不要看」。

37歲女星申敏兒於2015年認愛金宇彬，兩人愛情長跑6年備受矚目。近期申敏兒出鏡南韓雜誌 《DAZED 》封面，展現超狂時尚力，畫面中申敏兒以披肩黑髮襯托巴掌臉蛋，視線向下看，oversize西裝包覆S曲線體態，內搭的緊身衣更是散發火辣氛圍，營造出「下衣失蹤」的視覺效果；申敏兒直接擺出高難度翹腿POSE，將一雙美腿大方放送。

申敏兒頗受時尚品牌青睞，此次以Roger Vivier品牌大使身份，腳踩多款Roger Vivier鑽扣鞋出鏡，氣場很強。接著換上南韓設計師品牌ROKH白色薄紗長裙，以遍佈全身的透視印花，加上不規則裙襬修飾，申敏兒照樣輕鬆駕馭，掀起裙襬並側身演繹，效果十分驚艷。

另也以科技感十足的墊肩上衣，運用高調閃片注入衣著，申敏兒直接躺在鏡頭前，讓美腿與紅色絲絨平底鞋相襯。 此次封面照曝光，更是掀起不少粉絲留言：「美翻了」、「申敏兒的畫報就是女神」、「金宇彬千萬不要看」、「穿什麼都好時尚」。

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關鍵字：

申敏兒, 金宇彬, Roger Vivier, 海岸村恰恰恰

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