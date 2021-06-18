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開空氣清淨機「關窗很NG」　3要點沒做到「等於白買」

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▲空氣清淨機正確使用方式。（圖／各業者提供）

▲疫情加上炎夏來臨，空氣清淨機詢問度大增。（圖／3M提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨時序進入炎夏，加上近期台灣疫情猖獗，許多民眾都在家添購空氣清淨機，具通路表示，空氣清淨機從去年銷量持續攀升，5月起因疫情高張，詢問度明顯增加，但使用空氣清淨機應該注意3個要點，如果沒做到效果不但打折扣，甚至有可能等同白花錢。

確認濾網
市面上空氣清淨機種類多元，在購買前要注意CADR（潔淨風量值）的數值，因為代表該產品的清潔效率，且要考量適用坪數，若已經買了，最好也知道一下，如果適用坪數是10坪，記得要在一定時間內移動位置，此外有部分廠牌濾網是有包膜的，要撕開膜後再使用，不然濾網無法發揮作用，只是在吹風而已。

▲空氣清淨機正確使用方式。（圖／各業者提供）

▲空氣清淨機要注意使用坪數。（圖／3M提供）

不要緊閉窗戶
想要有更好的室內空氣，「換氣」與「保持空氣流動」是相當重要的，請注意冷氣並無法幫室內換氣，因為冷氣原理是不斷循環室內空氣並進行降溫，建議一天開窗至少兩次進行換氣作用，而空氣清淨機剛運轉時，建議可關窗20分鐘，之後要微開窗戶避免二氧化碳濃度升高，保持空氣流通避免灰塵堆積，空清姬的使用才能更有效。

最好長期開啟
空氣清淨機的使用時間，建議至少在8小時以上，建議有人在家的時候就應該打開，也要定期更換濾網，因為多數濾網是沒有殺死塵蟎跟細菌的功能，若長期未更換濾網，塵蟎跟細菌反而在濾網上住的很開心，因為一些皮屑跟毛髮反而成為它們的「糧食」，清淨機反而成為最大細菌溫床。

▲空氣清淨機正確使用方式。（圖／各業者提供）

▲記得定期更換濾網。（圖／3M提供）

近期因應市場需求，部分品牌也推出相關促銷活動，3M空氣清淨機在6／30前，推出2款系列特價，包括全淨型空氣清淨機FA-V300，原價25,990元，特價22,990元；智淨型、倍淨型系列空氣清淨機FA-B200DC，原價25,990元，特價18,990元。

▲空氣清淨機正確使用方式。（圖／各業者提供）

▲全淨型空氣清淨機FA-V500，原價36,990元，特價32,990元。（圖／3Ｍ提供）

Dyson則於即起至6／22期間，因應品牌台灣官網4周年慶，推出黑鋼色Pure Cool二合一涼風智慧空氣清淨機TP04，原價22,900元，特價14,900元優惠，直接現省8,000元，再加送市價2,000元的活性碳濾網。

▲空氣清淨機正確使用方式。（圖／各業者提供）

▲Pure Cool二合一涼風智慧空氣清淨機TP04。（圖／Dyson提供）

而台創手逛館銷售募資平台的YFlife Air6光觸媒空氣淨化器，強調零耗材省錢環保，是嘖嘖史上最高募資的空氣清淨機產品，在12／31前也推出原價6,900元，限時特價4,490元的優惠。

▲空氣清淨機正確使用方式。（圖／各業者提供）

▲YFlife Air6光觸媒空氣淨化器。（圖／台隆手創館提供）

關鍵字：

家電, 使用方式, 空氣清淨機

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