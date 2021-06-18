《鬼滅之刃》聯名不二家！炭治郎、善逸學牛奶妹　吐舌賣萌必須收

編輯／Emily 圖／翻攝自fujiya-peko.co.jp、movic.jp

日本動漫《鬼滅之刃》每次推出周邊都讓粉絲們荷包失守，這次他們和日本知名零食不二家的牛奶糖「Milky」合作，推出糖果、餅乾、馬卡龍等一系列聯名商品，包裝上有眾多角色，炭治郎、善逸還學不二家吉祥物「牛奶妹peko醬」，擺出吐舌表情賣萌，實在是太可愛啦！

《鬼滅之刃》與不二家牛奶糖「Milky」的聯名系列品項眾多，包裝都以他們一貫的大紅色為底，配上白色「Milky」字樣，但上面的圖案從熟悉的牛奶妹，換成了《鬼滅之刃》的角色們。

像「鐵盒糖果」的包裝，就推出了炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、富岡義勇、胡蝶忍、煉獄杏壽郎、栗花落香奈乎8款，仔細看會發現炭治郎、善逸、胡蝶忍、杏壽郎都俏皮的吐舌，做出牛奶妹的招牌表情，禰豆子、香奈乎手上則拿著牛奶糖。

其他商品有2款不同包裝的「牛奶巧克力」，以及4款包裝的「牛奶餅乾」，餅乾上面印了8種人物圖案。

除了糖果、餅乾，還有推出「泡芙甜點」，一樣有8種角色包裝，分成牛奶和草莓兩種口味，還有精緻的「馬卡龍」系列，每一顆表面都印上人物的臉，Q到讓人不忍心吃。

想蒐集更多《鬼滅之刃》周邊，也可以看看日本movic網站推出的「禰豆子木箱行李箱」，這款行李箱以炭治郎用來裝禰豆子的木箱為靈感，放大成尺寸63 x 38 x 23公分的行李箱，外層以咖啡色為底，配上黑色裝飾，真的跟漫畫裡的一模一樣，打開後內裡布料還有印花圖案，拖著它出門就像帶著禰豆子去旅行。

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