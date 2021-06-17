維密天使正式走入歷史！　官方埋伏筆：2022年大秀回歸

▲維密天使將走入歷史 。（圖／CFP）

記者鮑璿安 ／台北報導

知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret）2019年取消大秀後聲勢一路下滑，而今最令人熟知的「維密天使」也將走入歷史，據《紐約時報》報導，維密將不再使用「天使超模」、「翅膀」等經典象徵，取而代之公佈了7位女性力量倡議者，並透露維密大秀沒有消失，將在2022年以不同形式回歸。

維密公佈7位女性組成的「VS Collective」，將會出現在品牌形象廣告中，包括足球明星梅根拉皮諾、自由式滑雪運動員艾琳古、模特兒帕洛瑪埃斯勒、女演員樸雅卡喬普拉喬納斯、變性模特兒瓦倫蒂娜桑帕約、南蘇丹難民 Adut Akech 和攝影師 Amanda de Cadenet 是此次活動的帶頭人之一。

▲維密2019年取消大秀後，品牌審美屢屢受挫。（圖／路透社）

同時也宣告聞名全球的維密天使將走入歷史，最後官方簽約的14位天使包括Behati Prinsloo（貝哈蒂普林斯露）、「蜜糖」Candice Swanepoel（坎蒂絲史汪尼普）、Lily Aldridge（莉莉奧爾德里奇）等人。

過去模特兒所穿戴的巨型天使羽翼，包括蝴蝶、孔雀或惡魔等其他形式與尺寸的翅膀走上維密大秀，已成為品牌象徵，直至2018年大秀收視慘跌，維密「以瘦為美」的審美屢屢受挫，最終在2019年取消了維密秀。然而先前就有知情人士透露維密天使也會隨之消失，果然一語成讖。

對此，維密首席執行官馬丁沃特斯 （Martin Waters）表示：「現在維多利亞的秘密希望成為女性賦權的全球『倡導者』。當世界發生變化時，我們反應太慢，需要停止關注男人想要什麼，而要關注女人想要什麼。」但他也透露，維密時裝秀並沒有永遠消失，很可能在 2022 年以不同的形式回歸。

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