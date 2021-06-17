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千鳥格紋瓶身好美！「Miss Dior玫瑰乾洗手凝露」開賣

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▲▼miss dior乾洗。（圖／品牌提供）

帶有玫瑰香氣的Miss Dior乾洗手凝露，打造防疫美學生活。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫抗戰的期間，除了口罩不離身外，便於攜帶且不受空間侷限的乾洗手，也成為防疫日常不可或缺的必備品。2021年迪奧推出首款Miss Dior玫瑰乾洗手凝露，將代表愛的Miss Dior香氣與潔膚酒精完美結合，注入刻有經典千鳥格紋的Miss Dior瓶身中，讓雙手能時刻沉浸在純淨愉悅的芬芳之中。

▲▼miss dior乾洗。（圖／品牌提供）

▲Dior Miss Dior 玫瑰乾洗手凝露，100ml，1,400元。

擔心長期使用酒精消毒無形間傷害了雙手肌膚？有鑑於此，Miss Dior系列推出Miss Dior玫瑰乾洗手凝露，蘊含格拉斯玫瑰水，溫和潔淨手部肌膚的同時，帶來柔嫩保濕的呵護。
▲▼miss dior乾洗。（圖／品牌提供）
▲6/17-6/21官網消費零門檻即贈DIOR口罩隨身夾。

▲▼miss dior乾洗。（圖／品牌提供）

▲diptyque 乾洗手，45ml，1,060元。

如果你喜歡花香款，diptyque乾洗手也是好選擇，內含地中海的白皂樹萃取，可有效地淨化和清潔雙手；混合富含脂肪酸的甜杏仁精油配方，令手部肌膚保持滋潤柔嫩。此款乾洗手設計便於攜帶，幫助維持雙手的乾淨清爽，輕盈的茉莉花香，使肌膚更顯柔嫩芬芳，更襯托香桃和粉紅胡椒的清脆馥郁果香。

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關鍵字：

乾洗手, dior, diptyque

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