fb ig video ETtoday search mobile

CASETiFY聯名周董最愛藝術家　把天價畫作放手機殼上帶著走

>

編輯／JJ

已故藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat），即便過世多年仍深刻影響當代藝術領域，其作品廣受收藏家喜愛，包括周杰倫也公開表示自己是忠實粉絲。近日3C周邊品牌CASETiFY宣布將推出「Basquiat X CASETiFY」聯名系列，把經典畫作重現於手機殼、電腦殼、AirPods保護殼上，讓所有粉絲都能將喜歡的藝術品帶入日常。

▲Basquiat X Casetify 。（圖／翻攝自官網）

▲「Basquiat X CASETiFY」聯名系列將於6月29日上架。（圖／翻攝自官網）

周杰倫不僅是歌手，品味刁鑽的他還是為藝術收藏家，而尚米榭巴斯奇亞正是他最喜愛的藝術家，最近周杰倫獲邀擔任蘇富比首屆「CONTEMPORARY CURATED:ASIA」策展人，他便以巴斯奇亞於1985年創作的《無題》作為主打拍賣品，足見他的欣賞之情。

▲Basquiat X Casetify 。（圖／翻攝自官網）

▲周杰倫多次公開表示對尚米榭巴斯奇亞作品的喜愛。（圖／翻攝自周杰倫IG）

尚米榭巴斯奇亞以狂野筆觸的街頭塗鴉風格聞名，CASETiFY為致敬這位傳奇藝術家，將這些著名的畫作變成可以天天陪伴在身旁的電子配件，讓粉絲們即使無緣收藏天價藝術品，也能將喜歡的畫融入生活，更能提升個人品味。

▲Basquiat X Casetify 。（圖／翻攝自官網）

▲「Basquiat X CASETiFY」聯名系列。（圖／翻攝自官網）

「Basquiat X CASETiFY」聯名系列裡可以看到著名的恐龍、皇冠⋯⋯等圖像，運用包括《Pez Dispenser》、《Self Portrait》、《In Italian》、《Hollywood Africans》以及《Beat-Bop》的唱片封面⋯⋯推出共9款手機殼、4款AirPods保護殼、兩款Apple Watch錶帶、兩款無線充電器與一款塗鴉風Mac電腦殼，將於6月29日開賣。

▲Basquiat X Casetify 。（圖／翻攝自官網）

▲Basquiat X Casetify 。（圖／翻攝自官網）

▲CASETiFY將巴斯奇亞著名畫作融入日常電子配件。（圖／翻攝自官網）

藝術家尚米榭巴斯奇亞在時尚圈的地位舉足輕重，先前COACH推出的一系列聯名，周杰倫與周嫂昆凌也都沒錯過，紛紛收藏大衣與手袋。

▲basquiat聯名。（圖／翻攝自IG）

▲basquiat聯名。（圖／翻攝自IG）

▲昆凌手拎COACH藝術家聯名包包，老公周杰倫也穿上同系列大衣隔空放閃。（圖／翻攝自昆凌、周杰倫IG）

►請叫周杰倫策展人！　推最愛藝術家9.1億起標作品領銜拍賣

►《轉學》娜諾尺度全開！穿比基尼曝真實身材　大秀腹肌粉絲嗨翻

關鍵字：

Casetify, Jean-Michel Basquiat, 尚米榭巴斯奇亞, Basquiat, 聯名, 手機殼, 周杰倫, 藝術家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

只有口罩不夠！　醫師建議：4樣「防疫神器」應隨身攜帶

只有口罩不夠！　醫師建議：4樣「防疫神器」應隨身攜帶

必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她

必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她

李聖經激短「狗啃髮型」曝光！巴掌臉更逆齡　網呼：有顏值就是任性 歐陽娜娜生圖曝光「手臂修很大」　網罕見不毒舌：現場更可愛！ 「腿精」宋茜根本人間JIMMY CHOO！　甜美珍珠、水晶高跟鞋好養眼 網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡 趙麗穎穿2千元「快時尚裙裝」拍廣告　防腐劑顏值網驚：不科學 無印、大創五款必備「廚房小物」　星球餐盤瞬間擁有浪漫氛圍 史努比 X UNIQLO居家服只有可愛！咖啡小狗懶人沙發神似它　網：欠買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面