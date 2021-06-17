CASETiFY聯名周董最愛藝術家　把天價畫作放手機殼上帶著走

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已故藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat），即便過世多年仍深刻影響當代藝術領域，其作品廣受收藏家喜愛，包括周杰倫也公開表示自己是忠實粉絲。近日3C周邊品牌CASETiFY宣布將推出「Basquiat X CASETiFY」聯名系列，把經典畫作重現於手機殼、電腦殼、AirPods保護殼上，讓所有粉絲都能將喜歡的藝術品帶入日常。

▲「Basquiat X CASETiFY」聯名系列將於6月29日上架。（圖／翻攝自官網）



周杰倫不僅是歌手，品味刁鑽的他還是為藝術收藏家，而尚米榭巴斯奇亞正是他最喜愛的藝術家，最近周杰倫獲邀擔任蘇富比首屆「CONTEMPORARY CURATED:ASIA」策展人，他便以巴斯奇亞於1985年創作的《無題》作為主打拍賣品，足見他的欣賞之情。

▲周杰倫多次公開表示對尚米榭巴斯奇亞作品的喜愛。（圖／翻攝自周杰倫IG）



尚米榭巴斯奇亞以狂野筆觸的街頭塗鴉風格聞名，CASETiFY為致敬這位傳奇藝術家，將這些著名的畫作變成可以天天陪伴在身旁的電子配件，讓粉絲們即使無緣收藏天價藝術品，也能將喜歡的畫融入生活，更能提升個人品味。

▲「Basquiat X CASETiFY」聯名系列。（圖／翻攝自官網）

「Basquiat X CASETiFY」聯名系列裡可以看到著名的恐龍、皇冠⋯⋯等圖像，運用包括《Pez Dispenser》、《Self Portrait》、《In Italian》、《Hollywood Africans》以及《Beat-Bop》的唱片封面⋯⋯推出共9款手機殼、4款AirPods保護殼、兩款Apple Watch錶帶、兩款無線充電器與一款塗鴉風Mac電腦殼，將於6月29日開賣。

▲CASETiFY將巴斯奇亞著名畫作融入日常電子配件。（圖／翻攝自官網）



藝術家尚米榭巴斯奇亞在時尚圈的地位舉足輕重，先前COACH推出的一系列聯名，周杰倫與周嫂昆凌也都沒錯過，紛紛收藏大衣與手袋。

▲昆凌手拎COACH藝術家聯名包包，老公周杰倫也穿上同系列大衣隔空放閃。（圖／翻攝自昆凌、周杰倫IG）



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