瑞士空中救援隊帥錶＋1　Hamilton抗磁機芯拼精準

▲Hamilton Khaki Aviation卡其航空系列CONVERTER自動上鍊計時碼錶，74,800元。（圖／Hamilton提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Hamilton（漢米爾頓）與創立於1968年的瑞士策馬特救援隊（Air Zermatt）合作邁入10周年，推出全球限量988只Khaki Aviation卡其航空系列Air Zermatt Converter自動上鍊計時碼錶紀念，錶款色調源自策馬特著名紅色直昇機上壓印的經典矚目冰藍色標誌，連亮橘色外包裝也有巧思，靈感源自策馬特直昇機上配備的緊急定位發送器，台灣限量35只。

▲Hamilton Khaki Aviation卡其航空系列Air Zermatt Converter自動上鍊計時碼錶擁有亮橘色外包裝。

瑞士策馬特救援隊是頂尖的空中救援組織，團隊擁有75名飛行員、醫護人員、技術人員和支援人員等，以及由11架直昇機組成的機隊與1所培訓學校。Hamilton與其密切合作，打造飛行員值勤時方便操作的錶款，新款Khaki Aviation卡其航空系列Converter自動上鍊計時碼錶即配備滑尺錶圈，讓飛行員能計算空中速度、距離、燃料消耗和飛行時間等重要資訊，內載具絕佳抗磁性的H-21-Si計時機芯，在險惡環境依然能精準無誤。

▲百年靈世界首款雙頻定位信號緊急求救腕錶，555,100元（圖／百年靈提供）



而真正擁有救難功能的錶款，出自百年靈（Breitling）世界首創的雙頻定位信號緊急求救腕錶，配備符合Cospas-Sarsat全球衛星搜救系統特殊要求的雙頻發射器，可同時發送信號並引導搜索與救援任務，同時內置天線系統，以及革命性可充電電池，可作為健行、探險或極限運動的重要配備。

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