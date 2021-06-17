倪妮化身銷魂美人魚！「火辣魚尾裙」神級S曲線曝光　網喊：老婆

▲倪妮最新造型化身性感美人魚。（圖／翻攝自倪妮微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星倪妮有紅毯常勝軍之稱，向來就沒有駕馭不了的禮服，最新造型則是以一套「全黑魚尾裙」輕鬆化身火辣美人魚，並以深V勾勒其中辣曬美胸，讓眾多粉絲一飽眼福，直呼：「倪妮氣場太絕了」、「老婆就是美」。

▲倪妮以泰國品牌POEM 2021早秋系列中的黑色絲絨魚尾裙亮相 。（圖／翻攝自倪妮微博）



女星倪妮工作滿檔，最新活動造型以一套泰國品牌POEM 2021早秋系列中的黑色絲絨魚尾裙亮相，復古之餘更顯曼妙，該套禮服對身材是一大考驗，以緊身剪裁包覆纖細體態，倪妮演繹之下毫無一絲贅肉。接著運用上緊下寬的魚尾輪廓修飾，可說是完美遊走倪妮的S曲線，不僅將肩頸線條完美呈現，雪白美胸也悄悄曝光，火辣與氣場兼具。

▲倪妮演繹DAVID KOMA 2021秋冬系列黑色鑽帶緊身裙 。（圖／翻攝自倪妮微博）

黑色禮服難不倒倪妮，日前現身騰訊活動時，演繹DAVID KOMA 2021秋冬系列黑色鑽帶緊身裙，以纖細肩帶修飾肩頸，加上胸前開洞設計，無疑將火辣程度提升至最高點；視線向下看，不忘運用高開衩裙襬露出一雙銷魂長腿，倪妮各種禮服都拿捏得宜，不負紅毯禮服殺手之名。

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