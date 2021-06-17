fb ig video ETtoday search mobile

倪妮化身銷魂美人魚！「火辣魚尾裙」神級S曲線曝光　網喊：老婆

>

▲倪妮 。（圖／翻攝自倪妮微博）

▲倪妮最新造型化身性感美人魚。（圖／翻攝自倪妮微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星倪妮有紅毯常勝軍之稱，向來就沒有駕馭不了的禮服，最新造型則是以一套「全黑魚尾裙」輕鬆化身火辣美人魚，並以深V勾勒其中辣曬美胸，讓眾多粉絲一飽眼福，直呼：「倪妮氣場太絕了」、「老婆就是美」。

▲倪妮 。（圖／翻攝自倪妮微博）

▲倪妮 。（圖／翻攝自倪妮微博）

▲倪妮以泰國品牌POEM 2021早秋系列中的黑色絲絨魚尾裙亮相 。（圖／翻攝自倪妮微博）

女星倪妮工作滿檔，最新活動造型以一套泰國品牌POEM 2021早秋系列中的黑色絲絨魚尾裙亮相，復古之餘更顯曼妙，該套禮服對身材是一大考驗，以緊身剪裁包覆纖細體態，倪妮演繹之下毫無一絲贅肉。接著運用上緊下寬的魚尾輪廓修飾，可說是完美遊走倪妮的S曲線，不僅將肩頸線條完美呈現，雪白美胸也悄悄曝光，火辣與氣場兼具。

▲倪妮 。（圖／翻攝自倪妮微博）

▲倪妮 。（圖／翻攝自倪妮微博）

▲倪妮演繹DAVID KOMA 2021秋冬系列黑色鑽帶緊身裙 。（圖／翻攝自倪妮微博）

黑色禮服難不倒倪妮，日前現身騰訊活動時，演繹DAVID KOMA 2021秋冬系列黑色鑽帶緊身裙，以纖細肩帶修飾肩頸，加上胸前開洞設計，無疑將火辣程度提升至最高點；視線向下看，不忘運用高開衩裙襬露出一雙銷魂長腿，倪妮各種禮服都拿捏得宜，不負紅毯禮服殺手之名。

►迪麗熱巴「高調撞衫」老闆楊冪！互尬美腿再傳不合　網：尷尬了

►楊冪撞衫韓星Jennie輸了！　下身失蹤尬美腿不敵「人間香奈兒」

關鍵字：

倪妮, POEM, DAVID KOMA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

充電總是充很久？一鍵開啟「OO模式」　竟能省下44分鐘

只有口罩不夠！　醫師建議：4樣「防疫神器」應隨身攜帶

只有口罩不夠！　醫師建議：4樣「防疫神器」應隨身攜帶

必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她

必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她

歐陽娜娜生圖曝光「手臂修很大」　網罕見不毒舌：現場更可愛！ 「腿精」宋茜根本人間JIMMY CHOO！　甜美珍珠、水晶高跟鞋好養眼 李聖經激短「狗啃髮型」曝光！巴掌臉更逆齡　網呼：有顏值就是任性 網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡 無印、大創五款必備「廚房小物」　星球餐盤瞬間擁有浪漫氛圍 趙麗穎穿2千元「快時尚裙裝」拍廣告　防腐劑顏值網驚：不科學 找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面