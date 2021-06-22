9款「夏日廚具」讓你輕鬆DIY！待在家就能享用冰滴咖啡、泡泡啤酒

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自lifewedo.net

最近受到疫情影響，無法外出用餐，想吃什麼一直靠外賣也不是辦法，其實只要添購對的器具，就能輕鬆的在家DIY。這裡就幫你精選出9款「夏日必備廚具」，主要分成咖啡沖煮器具、烹飪用具、調飲道具三大類，讓你在無法外出的時光，也能自製出好喝飲品和美味餐點。

【咖啡沖煮器具】

1.NPS不鏽鋼手沖咖啡架

一天的美好就該從濃濃咖啡香開始，只要準備好器具，你也能成為咖啡大師。這款手沖咖啡架可調節高度，適用家中每個杯子，就算是新手也能輕鬆沖泡出手沖咖啡。

2.FELLOW STAGG EKG 電子溫控手沖壺

咖啡要好喝的關鍵在於沖泡的溫度，這款手沖壺能精準控制壺內溫度，隨時保持在最佳狀態，讓你沖泡出完美口感。外觀選用可愛的粉紅，搭配原木手把，倒水時能感受溫潤手感。

3.Simple Lab Experience冰滴咖啡壺

在家也能自製冰滴咖啡，這款咖啡壺宛如沙漏一般，能靜靜陪伴你，享受閒暇時光。裡面隔離咖啡粉和冰塊的網片，讓水滴更能均勻滲透，做出咖啡廳等級的味道，不管是操作、組合都簡單好上手。

【烹飪用具】

1.OSTER BBQ陶瓷電烤盤

三餐自煮生活，容易感到疲倦嗎？只要準備好用具，在家也可以餐餐打造餐廳級饗宴。這款陶瓷電烤盤用起來安心方便，擺上食材就能輕鬆做出鹽烤秋刀魚、香煎鮭魚等料理，也能做鬆餅、烤棉花糖之類的甜點。

2.ROOMMI熱壓吐司機

吐司是方便料理的食材，加上不同配料就有全新風味，再用熱壓土司機加持一下，吃起來更美味。這款三明治機簡單好用，把吐司、熱狗、肉片等材料放入，輕輕一合，3分鐘就能完成料理，也能拿來做鬆餅。

3.recolte 日本麗克特Air Oven氣炸鍋

添購一個氣炸鍋，就可以輕鬆製作各種菜餚，包括炸、燒烤、烘烤和重新加熱食材，裡面也附有烤網，能去除多餘油脂，讓你的料理過程變得簡易又療癒，每天都能在家打造餐桌上的派對。

【調飲道具】

1.奇鈺家居 大理石冰磚禮盒

無法外出之際，不妨試試自己製作專屬特調，在家裡好好放鬆吧！精緻的大理石冰磚倒入杯中，能讓飲品喝起來更加美味，就算在常溫下久放，也能保有冰心沁涼感。

2.amadana超音波啤酒泡泡機

喜愛與三五好友一同喝啤酒的人，可以考慮購入一台超音波啤酒泡泡機，只需兩步驟，就能擁有一杯口感滑順的綿密啤酒，讓你能在線上與朋友們相聚，一起飲酒同樂。

3.LIFE WE DO 玻璃雪克杯

夏天想來一杯清涼的飲品，就在家自己調製吧！只要有玻璃雪克杯，不管是茶、咖啡、調酒⋯，把材料、冰塊裝入，搖一搖就能調製出絕佳口感，完成後打開不鏽鋼杯蓋，就能直接當玻璃杯飲用。

►無印、大創五款必備「廚房小物」 星球餐盤瞬間擁有浪漫氛圍

►6樣好用「除濕小物」讓家中不長霉！摺疊風乾扇小坪數租屋最適合

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。