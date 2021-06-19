fb ig video ETtoday search mobile

麥當勞重口味「麻辣雞塊」回歸！　蒜香辣油、胡椒雙醬網嗨翻

>

▲▼日本麥當勞麻辣雞塊 。（圖／翻攝自小紅書、推特）

▲日本麥當勞限定餐點「麻辣雞塊套餐」回歸引起熱議 。（圖／翻攝自小紅書、推特）

編輯 ／Ann

麥當勞與南韓天團BTS 防彈少年團的聯名套餐成為搶購話題，不過日本已經開始風靡另一樣餐點，那就是「麻辣雞塊套餐」宣佈回歸，同樣提供兩種醬料選擇，無論是蒜香辣油或是紅辣椒醬都超過癮，刺激口感讓人難以抵擋！

▲▼日本麥當勞麻辣雞塊 。（圖／翻攝自小紅書、推特）

▲重頭戲就在於兩款辣醬，分別有「焦蒜辣椒油醬」與「三重辣醬」可供選擇 。（圖／翻攝自小紅書、推特）

日本麥當勞限定餐點「麻辣雞塊套餐」回歸引起熱議，金黃的炸雞塊維持一貫酥脆口感，不過裹上了辣粉，色澤看來火紅許多，而重頭戲就在於兩款辣醬，分別有「焦蒜辣椒油醬」與「三重辣醬」可供選擇，前者是將具有焦蒜香氣的辣油，加入芝麻與洋蔥提味，因此口感辣而不膩，更具香味。

後者的「三重辣醬」更是刺激，一口氣加入了黑胡椒、白胡椒與紅辣椒三種食材，辣度十分有層次感，據說雞塊遇上三重辣醬更能提味，並且就算是購買普通雞塊也能搭配上述兩種醬料，受到不少網友好評。

▲▼日本麥當勞麻辣雞塊 。（圖／翻攝自小紅書、推特）

▲日本麥當勞成立50年，換上在美國時的特殊設計「Speedy」包裝 。（圖／翻攝自小紅書、推特）

眼尖網友應該發現，這次的麻辣雞塊套餐連包裝也不太一樣，因正逢日本麥當勞成立半世紀，將提供當初在美國成立時的特殊設計「Speedy」包裝，於薯條、飲料容器以及外賣袋中都能看到。而此次麻辣炸雞塊預計開賣一個月，銷售至7月初就會下架。

►爆紅「菠蘿麵包口罩」真的能吃！　有效防飛沫、戴上香氣撲鼻

►難懂時尚「尿濕牛仔褲」爆紅！手工染色超逼真　網笑：誰敢穿

關鍵字：

日本, 麥當勞, 麻辣, 雞塊

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

開空氣清淨機「關窗很NG」　3要點沒做到「等於白買」

開空氣清淨機「關窗很NG」　3要點沒做到「等於白買」

「移動式水冷氣」才1980元　租屋、宿舍靠它涼整天

「移動式水冷氣」才1980元　租屋、宿舍靠它涼整天

《轉學》娜諾尺度全開！穿比基尼曝真實身材　大秀腹肌粉絲嗨翻

《轉學》娜諾尺度全開！穿比基尼曝真實身材　大秀腹肌粉絲嗨翻

戴口罩爆發粉刺林？皮膚科醫師教「3原則」改善　第2真的不能省 李帝勳撩衣秀「拳擊手」肌肉線條　郭東延爆肌照Man味噴發太養眼 5個LINE超簡單卻忽略的小撇步！一鍵容量瘦身、未讀訊息不漏接 迪麗熱巴神顏「保養秘技」！2-3小時勤補防曬　還用溫牛奶洗臉 MOSCHINO「吹風機小包」太逼真！開關也還原　粉紅外型激似佩佩豬 「3生肖」異性緣不斷！一愛上就離不開，你進榜了嗎？ 莫莉推坑「法國輕奢牌」4種夏季穿搭！　無痛入手1萬元水桶包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面