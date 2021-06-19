麥當勞重口味「麻辣雞塊」回歸！　蒜香辣油、胡椒雙醬網嗨翻

▲日本麥當勞限定餐點「麻辣雞塊套餐」回歸引起熱議 。（圖／翻攝自小紅書、推特）

編輯 ／Ann

麥當勞與南韓天團BTS 防彈少年團的聯名套餐成為搶購話題，不過日本已經開始風靡另一樣餐點，那就是「麻辣雞塊套餐」宣佈回歸，同樣提供兩種醬料選擇，無論是蒜香辣油或是紅辣椒醬都超過癮，刺激口感讓人難以抵擋！

▲重頭戲就在於兩款辣醬，分別有「焦蒜辣椒油醬」與「三重辣醬」可供選擇 。（圖／翻攝自小紅書、推特）

日本麥當勞限定餐點「麻辣雞塊套餐」回歸引起熱議，金黃的炸雞塊維持一貫酥脆口感，不過裹上了辣粉，色澤看來火紅許多，而重頭戲就在於兩款辣醬，分別有「焦蒜辣椒油醬」與「三重辣醬」可供選擇，前者是將具有焦蒜香氣的辣油，加入芝麻與洋蔥提味，因此口感辣而不膩，更具香味。

後者的「三重辣醬」更是刺激，一口氣加入了黑胡椒、白胡椒與紅辣椒三種食材，辣度十分有層次感，據說雞塊遇上三重辣醬更能提味，並且就算是購買普通雞塊也能搭配上述兩種醬料，受到不少網友好評。

▲日本麥當勞成立50年，換上在美國時的特殊設計「Speedy」包裝 。（圖／翻攝自小紅書、推特）

眼尖網友應該發現，這次的麻辣雞塊套餐連包裝也不太一樣，因正逢日本麥當勞成立半世紀，將提供當初在美國成立時的特殊設計「Speedy」包裝，於薯條、飲料容器以及外賣袋中都能看到。而此次麻辣炸雞塊預計開賣一個月，銷售至7月初就會下架。

►爆紅「菠蘿麵包口罩」真的能吃！ 有效防飛沫、戴上香氣撲鼻



►難懂時尚「尿濕牛仔褲」爆紅！手工染色超逼真 網笑：誰敢穿