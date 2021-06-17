直播／跟著DIOR飛到雅典！6月18日凌晨看2022早春秀

▲DIOR在希臘雅典帕那辛奈克體育場舉辦2022早春度假秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

因為疫情哪兒都去不了，看著在世界各地舉辦的時裝秀，成了一種想念與療癒，尤其總是與度假緊緊相繫的早春系列，透過螢幕，彷彿可以隨著一場一場的秀，飛到任何地方。

▲1951年Dior先生在雅典衛城發表秋冬高級訂製服系列的老照片，開啟了2022早春系列的靈感。

2022 DIOR早春度假系列大秀，在台灣時間6月18日凌晨2點半登場，地點是希臘雅典的帕那辛奈克體育場（Panathenaic Stadium），這座體育場，當然非等閒之輩，不但全以大理石興建，1896年第一屆奧林匹克運動會，就是在該地舉辦，而更往前拉到古希臘時期，主要用於舉辦紀念雅典娜女神的「泛雅典運動會」，體育場的歷史，甚至可以追溯到西元前6世紀，足見地位。

▲DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri探訪希臘歷史遺跡與古文明。（圖／翻攝影片）

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri除了延續DIOR經典、從其中取材，也總是讓女性主義抬頭。2022早春大秀，從一張1951年Dior先生在雅典衛城發表秋冬高級訂製服系列的老照片開啟靈感，Maria Grazia Chiuri前往希臘，探訪了克諾索斯博物館，米諾斯文明中女性有一定的地位，著名的持蛇女神像，更讓Maria Grazia Chiuri讚嘆，她也前往了阿克羅蒂里史前遺跡、德菲爾聖地的圓形劇場等地，開啟2022早春篇章。

▲2022早春系列的預告片充滿超現實手法，相當有趣。（圖／翻攝影片）

早春秀的預告片相當有趣，由DIOR與Honey Suckle共同藝術創作公司合作打造，拼貼、超現實的手法，畫面中出現Dior先生、經典的Bar Jacket、希臘神柱、雕像、人偶等等，讓人不由自主地感受到穿越感，古希臘到了現代，會是什麼模樣？6月18日凌晨2點半，記得看直播就知道了！

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