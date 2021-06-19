宅家防疫用眼過度？醫師教「護眼4招」　揮別乾澀、疲勞不適感

▲現代人長時間使用3C，容易造成眼睛疲勞甚至會影響眼部健康。

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人工作、生活都離不開手機、電腦等3C產品，尤其近來受到疫情影響，不少人都改為WFH（Work From Home），每天工作緊盯電腦，休閒時追劇、打遊戲又讓對著螢幕時間拉長了不少，過度用眼導致眼睛開始乾澀、疲勞，有時甚至會有痠痛感。眼科醫師就分享了4招護眼秘訣，能幫助緩解眼部疲勞，更有助於維持眼睛健康。

＃20-20-20原則



尤其是工作需要長時間需要緊盯電腦、平板等3C螢幕的人，要記得每20分鐘就讓眼睛離開螢幕，往遠處眺望，看向至少20公尺之外的地方，眺望20秒。

＃熱敷雙眼

適度熱敷能幫助眼球周圍肌肉放鬆，舒緩眼部疲勞，還能提升眼周血液循環、促進淚液分泌等好處。可浸了熱水的溫毛巾敷在眼睛上幾分鐘，可為眼睛帶來眼睛濕潤與溫熱舒緩感，如果覺得麻煩，也可以直接使用蒸氣眼罩，幫助眼睛舒緩。

＃減少藍光



3C電子產品的螢幕通常都有藍光，對眼睛不好，藍光會穿透角膜與水晶體直射進黃斑部，此外，藍光波長較短，容易造成散射，使得眼睛需要更用力聚焦，長時間下來會使眼睛更容易疲勞酸澀。

除了可配戴抗藍光眼鏡，現在也有些免費電腦軟體可幫助降低藍光，iPhone螢幕也能設置，可將螢幕色調調得偏暖色調一點。

＃人工淚液、眼藥水輔助



覺得眼睛很乾澀、疲憊時，可適時使用人工淚液或眼藥水幫助，但眼藥水建議盡量選擇成分與人體眼淚結構相似的為佳。

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