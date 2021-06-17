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IKEA絕版品出清線上開跑！　雙人被套組800有找、電視櫃只要300

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▲IKEA線上絕版品出清。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA推線上絕版品出清，滿額免運費。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

居家防疫期間出現矛盾情結，在家時間變多想要升級家具，但又擔心賣場群聚，IKEA一年兩度的「絕版品出清」也順應時勢，在官網線上從6／17正式開跑！不但出現電視櫃只要300元、雙人被套組800元有找的超逼價，單筆消費滿800元還可免運超商取貨，在家就能搶便宜！

▲IKEA線上絕版品出清。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA線上絕版品出清。（圖／翻攝IKEA官網）

▲VLUNDSLOK雙人被套組，直接打7折。（圖／翻攝IKEA官網）

近期台灣疫情緊張，目前全台仍在三級防疫，加上天氣漸漸轉熱，許多民眾在家機會大增，升級家具與居家的意願也增高不少，IKEA一年兩次的絕版品出清活動，在6／17至7／21期間正式開跑，祭出多樣包括傢俱、家飾、燈具等超過千件商品促銷，搭配目前單筆消費滿12,000元免運費，若有更換大型家具需求的民眾不妨把握。

▲IKEA線上絕版品出清。（圖／翻攝IKEA官網）

▲LACK白色電視櫃300元就買得到。（圖／翻攝IKEA官網）

其他小件家飾包括層架、折疊桌、辦公椅等也都在出清行列之內，線上指定絕版品優惠7折起，其中間單易安裝的LACK白色電視櫃，原價429元，特價300元，還能當作玄關桌或角落置物桌使用；充滿春意的VLUNDSLOK雙人被套組，原價1,099元，特價只要769元就能帶回家。

其他包括FLINTAN辦公椅，原價1,990元，線上購物優惠1,393元；TJENA雜誌匣原價199元，特價139元；HEKTAR工作燈，內建USB槽可替手機或其他電子裝置充電，原價1,890元，特價1,323元；原價150元的KLARASTINA靠枕套，特價105元；KNOPPÄNG相框附海報組合，原價1,490元，特價1,043元。

因目前防疫通路以線上購物為主力，也推出6／17至7／7特定期間，特定優惠家飾單筆滿800元，即可享統一超商取貨免運費優惠。

▲無印良品新零食。（圖／品牌提供）▲無印良品新零食。（圖／品牌提供）

▲無印良品新口味沖泡湯塊，售價140元。（圖／品牌提供）

另一居家通路無印良品，近期也推出點心新品，包括，於牛奶海綿蛋糕棒外再裹上一層砂糖，香脆甜蜜的「懷舊砂糖蛋糕棒」，以及分別為添加花椰菜、玉米、高麗菜等4種蔬菜的「味噌奶油口味沖泡湯塊」，與添加高麗菜、生薑、紅蘿蔔等5種蔬菜的「味噌白湯沖泡湯塊」，雖僅供實體門市販售，但首度開放電話訂購服務，消費者只要撥打鄰近MUJI無印良品門市電話，就能享受一通電話送貨到家服務，但須支付運費。

▲無印良品新零食。（圖／品牌提供）▲無印良品新零食。（圖／品牌提供）

▲無印良品新零食懷舊砂糖蛋糕棒，售價49元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

IKEA, 絕版品出清, 特賣, 無印良品

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