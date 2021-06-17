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錶王PP貓熊懷錶卡哇伊　集琺瑯、木製鑲嵌、雕刻工藝之大成

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▲▼ 江詩丹頓,PP 。（圖／公關照）

▲PP 995/122J貓熊懷錶運用透明琺瑯、木製鑲嵌、手工雕刻及手工機刻雕飾紋工藝裝飾。（圖／PP提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

過往想一次飽覽「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）數量稀少的手工藝時計、座鐘與懷錶，可能要走一遭瑞士巴塞爾忠錶大展，現在因新冠肺炎影響取消實體錶展，品牌直接於日內瓦Rue du Rhône總部沙龍，展出由人手雕刻、大明火掐絲琺瑯、微繪琺瑯、交錯飾紋、寶石鑲嵌和裁切小木塊細工鑲嵌等超過75件工藝時計，規模堪稱歷年之最。

▲▼ 江詩丹頓,PP 。（圖／公關照）▲▼ 江詩丹頓,PP 。（圖／公關照）

▲結合木片鑲嵌與金雕工藝的PP懷錶。

▲▼ 江詩丹頓,PP 。（圖／公關照）

▲PP 20105M景泰藍琺瑯爵士圓頂座鐘。

PP致力保存這些古老的手工藝，但數量依然相當稀少，必須是資深收藏家才有機會納入收藏。即日起至26日於日內瓦總部的特展陣容豐富，焦點之作995/122J貓熊懷錶集多項裝飾工藝之大成，運用透明琺瑯、木製鑲嵌、手工雕刻及手工機刻雕飾紋工藝，模樣生動可愛；琺瑯工藝也是品牌所擅長，當中爵士圓頂座鐘即以金線勾勒圖案，再填入琺瑯釉色並經過燒炙，最後飾以金粉，完美展現掐絲琺瑯工藝之美。

▲▼ 江詩丹頓,PP 。（圖／公關照）

▲PP編號5304複雜功能自動腕錶，具三問和自動回位萬年曆顯示。

▲▼ 江詩丹頓,PP 。（圖／公關照）

▲PP結合鑲嵌琺瑯與手工雕刻工藝的 Golden Ellipse編號5738/51腕錶，2,104,000元。

不僅懷錶與座鐘展現精緻工藝，PP也精選錶款加以裝飾，包括錶殼手工雕飾的6002R-001日月陀飛輪雙面腕錶、鑲嵌80顆長方形鑽石的編號 5304/301R-001 三問自動回位萬年曆腕錶、藍色大明火琺瑯面盤的5374G-001腕錶、展現鑲嵌琺瑯與手工雕刻技巧的Golden Ellipse編號5738/51 腕錶、雪花鑲嵌美鑽的Nautilus編號7118/1450G-001珠寶錶等。

▲▼ 江詩丹頓,PP 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓位於美國紐約的旗艦店全新開幕。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

日內瓦另一歷史悠久品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin），於紐約的旗艦店重新開幕，兩者情緣始於1831年，包括顯赫的洛克斐勒家族、影星馬龍白蘭度、伊莉莎白泰勒都是品牌的擁護者，今年適逢1921年為美國市場設計的錶款American 1921問世100周年，特別打造獨一無二的紀念錶選擇在紐約旗艦店首度曝光，彰顯非凡意義。

▲▼ 江詩丹頓,PP 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓1921年為美國市場設計American 1921腕錶，獨一無二的復刻錶於紐約旗艦店展出。

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關鍵字：

錶王, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, Vacheron Constantin, 江詩丹頓

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