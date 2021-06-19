adidas經典小白鞋變樂高！貝殼頭、三條紋神還原　綁上鞋帶更逼真

編輯／Emily 圖／翻攝自lego.com

樂高（Lego）之前才與運動品牌adidas合作，推出聯名積木鞋，這次又有厲害的新品登場了！他們把adidas經典的「Superstar鞋款」變成樂高，用一塊塊小積木重現出三條線、三葉標誌等重要元素，繫上鞋帶之後，就像真的小白鞋，雖然不能穿，卻讓人更想擁有。

「adidas Originals Superstar樂高盒組」裡面共有731塊積木零件，讓你拼出一個長約27公分、寬約9公分、高約12公分的小白鞋模型，他們神還原球鞋各種經典元素，做出知名的貝殼鞋頭、鋸齒三條紋以及鞋舌上的adidas標誌，鞋子背後、底部的標籤等細節也都完美重現。

為了讓積木模型還原度更高，它被裝進真正的鞋盒裡，還附上鞋帶，綁上去更逼真。內附的額外零件，能讓你自行選擇要拼砌左腳或右腳，所以如果多買一套，就能湊成一整雙，裡面還包含底座和解說名牌，方便你展示這款樂高作品。

除了這組積木模型，樂高與adidas也同時推出一雙長得一樣，但真的能穿的「Superstar」全新鞋款，以經典的白色為底，配上黑色線條，其中貝殼鞋頭、鋸齒線條和鞋子後面，都融入積木元素，以凸出顆粒做出樂高的感覺，特殊的立體感讓它看起來更有型。

喜歡獨特模型的話，藝術家Daniel Arsham最近則打造了名為「ERODED DELOREAN」的全新作品，以經典電影《回到未來》中的老式汽車為靈感，做出向上抬起的海鷗翼車門輪廓，再將Daniel Arsham標誌性的腐朽圖樣融入其中，整台全白色的非常有質感，很值得粉絲們收藏。

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