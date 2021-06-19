李帝勳撩衣秀「拳擊手」肌肉線條　郭東延爆肌照Man味噴發太養眼

記者王則絲／台北報導

韓男星李帝勳出演韓劇《我是遺物整理師》後話題度激增，更因為外貌神似潘瑋柏而在台灣爆紅，近日他登上韓版《GQ》七月號，在鏡頭前展現時尚爆棚的一面，並大方秀出「拳擊手」的手臂；於《黑道律師文森佐》中飾演魁儡會長的男星郭東延，所屬公司釋出日前拍攝畫報的花絮，放送一張張手臂爆肌照，竟比正片還Man！

李帝勳早先憑藉《Signal信號》在亞洲打開知名度，近期作品《模範計程車》和《我是遺物整理師》則讓他再度翻紅，真切詮釋情感轉折的演技受到極高好評，被封為演技天才。

擅於在不同角色間轉換的李帝勳，當然來到了時尚圈也如魚得水，近日登上韓版《GQ》七月號拍攝了一系列封面畫報，抓起凌亂的髮型搭配休閒白T恤，秀出手上的Cartier手錶，並順勢撩起衣袖展露結實的手臂線條，讓人不禁回想到他在《我是遺物整理師》劇中飾演的拳擊手角色，誘人體態令觀眾超心動。

▲郭東延公司釋出先前拍攝畫報的花絮照，比正片更多養眼畫面。（圖／翻攝自IG@h_and_ent，以下同）



而另一有笑有淚的黑道故事韓劇《黑道律師文森佐》人氣也超高，其中飾演魁儡會長的郭東延，因劇情反轉後可愛的個性而讓他瞬間圈粉無數，近日郭東延也接拍雜誌畫報，登上韓版《ESQUIRE》六月號，成品照片輯粉絲們瘋狂截圖收藏，郭東延公司隨後也陸續釋出拍攝花絮，竟比正片還要更養眼！

卸下劇中小狗般可愛、有些輕浮的形象，郭東延收起笑容展現成熟，數套短袖、無袖的服裝造型，讓他訓練有成的健壯手臂完全呈現，與小鮮肉的外表形成反差，Man味噴發，一個皺眉、一個眼神就把粉絲們都電翻。

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