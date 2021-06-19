頂級「60支紗天絲床包」2980元→1899元　親膚又涼爽夏季必備

文／C編

夏季到來，床單被套也應該換季，「Her和她」推出「EILISHE頂級60支100%天絲素色被套床包組」，原價2980元、特價1899元，再贈送旅行收納組，超級划算的組合，當然要馬上下單才行！

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▲EILISHE 頂級60支100%天絲素色被套床包組，原價2980元、特價1899元。點我購買。



天絲素色被套床包組採用天然100%萊賽爾纖維材質，原料來自森林樹木，不含任何有毒物質，製程對環境生態無害，是純天然纖維，是夏季涼爽睡眠首選，睡得更香甜安穩。

▲舒適的床鋪是一覺到天明的關鍵。（圖／pexels）



由於採用天然材質，所以具備良好的濕氣調節，可以減少細菌生長，呵護每一吋肌膚，同時擁有涼爽舒適的感受，清涼的天絲材質不添加任何化學添加物，柔軟絲滑親膚性佳，一用就愛上。

▲良好的材質，親膚也會更佳。（圖／pexels）



60支紗觸感細緻，柔軟度完全大提升，相較於40支紗，光澤度更加搶眼，透氣度也會好，「Her和她」推出的「EILISHE 頂級60支100%天絲素色被套床包組」，原價2980元、特價1899元，這次載送旅行收納6件組，可以放髒衣服、鞋子等等，超便宜的價格絕對要手刀搶。

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