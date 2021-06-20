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金世正坦言不是易瘦體質！用這招「瘦身秘訣」告別復胖惡夢

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編輯／JJ 圖／翻攝自IG@clean_0828

韓女星金世正雖是以女團成員身份出道，但於Netflix韓劇《驅魔麵館》中擔任女主角後，憑著無瑕甜美樣貌人氣瞬間大暴漲，她曾公開透露過自己並不是瘦子底，有次為了上鏡頭而在一週內絕食狂瘦4公斤，但是卻光速復胖6公斤，現在的金世正則是靠著「間歇性斷食法」來維持體態，以下就一起來看看金世正的不復胖瘦身秘訣。

▲金世正瘦身方法。（圖／翻攝自IG）

從選秀節目《Produce 101》出身的金世正，被選為限定女團I.O.I團員，接著還以女團gugudan成員身份出道，雖然所屬女團已於今年宣佈解散，但金世正今年推出的個人第二張迷你專輯《I’m》依然獲得亮眼成績，不只能歌善舞，在戲劇圈、綜藝界都有卓越表現，在各方面都很努力的她，被粉絲們稱為「GOD金世正」。

▲金世正瘦身方法。（圖／翻攝自IG）

金世正曾經透露自己真的沒辦法拒絕美食，本身也不是易瘦體質，加上手臂比較健壯，有時候看起來會很大隻，所以為了上鏡頭必須努力瘦身，像是先前就曾為了上鏡頭而絕食，靠著意志力一週內就狂瘦了4公斤，但開心不了多久，馬上就復胖了6公斤，反而比原本體重還多了兩公斤，這樣極端的減肥法讓她得不償失。

▲金世正瘦身方法。（圖／翻攝自IG）

所以現在金世正都是利用「間歇性斷食法」來減肥，她一天只吃兩餐，晚上5點之後便不進食，早上吃烤地瓜、希臘優格麥片，正餐則常選擇熱量低的豆腐麵，或是番茄、南瓜料理，不需要激烈的折磨就能成功剷除身上多餘脂肪，也有足夠體力工作，且不會再忽胖忽瘦。

▲金世正瘦身方法。（圖／翻攝自IG）

運動方面金世正特別喜歡跑步，另外，平常工作的空閒時間，她也會做核心運動，在休息室裡坐姿蜷腹、或騎空中腳踏車⋯⋯時時刻刻鍛鍊腹肌。

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關鍵字：

金世正, 減肥, 瘦身, 間歇性斷食, 不復胖

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