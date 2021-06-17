樂扣樂扣美型保鮮盒618下殺4折　LE CREUSET現買省一半

▲樂扣樂扣保鮮盒推出優惠檔期，其中6／18特賣最划算。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期在家自煮的機率大幅提高，居家業者也看準時機推出促銷，大家都不能出門幾乎「用手指逛街」，適逢網購平台618年中大促檔期，樂扣樂扣與也LE CREUSET不約而同推出鍋具、保鮮盒、砧板等居家用品優惠，最低下殺4折起，無論你是新廚娘或廚房老手，都能來省一波。

家用品品牌樂扣樂扣即日起至6月底止，針對特定網購平台，推出「木纖維砧板」、「不鏽鋼保鮮盒」、「Bisfree純淨保鮮盒」、「廚餘回收桶」等五大系列促銷，在6/18當日更舉辦限定快閃，包括不鏽鋼保鮮盒跟耐熱玻璃系列，都推出4折下殺價。

▲評價頗高的木纖維砧板也有下殺4折優惠。

樂扣樂扣最具知名度的保鮮盒，近期新款「頂級玻璃保鮮盒」才剛上市，主打採用最安全的硼矽酸耐熱玻璃製成，可耐400度高溫，上蓋採用Tritan製造，不含雙酚A與環境賀爾蒙，並依照人體工學設計，手指使用更方便省力，還有防滑凹槽設計方便堆疊收納，6／18當天在特定網購平台，祭出原價1,990元的三件組，特價1,099元。

▲頂級玻璃保鮮盒。

而主推輕盈、可進烤箱的不銹鋼保鮮盒，也推出6／18一日快閃價，五件組原價2,542元，特價999元；較一般保鮮盒輕30%，強調耐摔的Bisfree純淨保鮮盒系列，也祭出一日特價五件組，原價1,539元，特價999元。

▲不銹鋼保鮮盒（上）；Bisfree純淨保鮮盒系列（下）。

其他包括木纖維砧板，強調具備防菌防霉功效，因為採用纖維高溫加壓製成，因高密度不吸水的特色，讓砧板本身不容易藏菌跟發霉，在特定網購平台下殺4折，原價2,390元的木纖維砧板雙入組，618特價988元。

▲木纖維砧板雙入組。

法國鑄鐵鍋品牌LE CREUSET，即起推出Summer Sale活動，針對特定商品推出單一特價，包括含羞草黃系列、亮藍系列鑄鐵圓鍋、媽咪鍋均推單件下殺5折；7月新推出的造型瓷器，也在新品上市時就推單件5折優惠。連旗下的超完美不沾鍋系列，也祭出單件6折，原價5,080元的單柄煎鍋，特價2,280就可帶回家，還加贈玻璃鍋蓋，另加碼單筆消費滿6,600元，可再享9折回饋。

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