C羅移開可樂只喝水！　一天吃6餐、至少睡7.5小時養出8塊腹肌

▲36歲的C羅寶刀未老，依然在足球場上奔馳。（圖／美聯社）



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葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）日前在歐洲國家盃葡萄牙首戰匈牙利的賽前記者會，一個移開兩瓶可口可樂的動作，竟然讓可口可樂市值瞬間蒸發約1100億元台幣（40億美元），足見在IG上有2.9億粉絲的他，影響力超驚人，他隨後拿起一瓶水說：「要喝水啊！」讓大眾恍然大悟，他健美的身材原來是喝出來的！

▲C羅身材健美，為同名品牌拍攝內褲廣告。（圖／翻攝cristiano IG）



36歲的C羅體態未因歲月而走樣，飲食是他維持精壯身材的一大關鍵，他在歐洲國家盃葡萄牙首戰匈牙利的賽前記者會移開可樂的舉動，擺明他只愛喝水，靠多喝水維持良好身體循環；他曾透露一天吃六餐，早餐從起士、火腿、優格開始，若上午還有點餓會吃酪梨吐司，午餐和晚餐他則各分兩次吃，主要攝取優質蛋白質，例如魚、雞肉佐沙拉，此外，他也遵守睡眠師的建議，一天要睡滿5個90分鐘，代表至少睡7.5小時。

▲C羅認為健身能讓身心平衡。（圖／翻攝cristiano IG）





▲走到哪都是C羅的健身場地。（圖／翻攝cristiano IG）



運動則是C羅的強項，他認為健身可達到身心平衡，因此除了上足球場踢球，他無論在家或出國度假，處處都是他的訓練場，他天天做重訓、騎飛輪，穿插皮拉提斯、游泳等運動，他直言：「成功沒有祕訣，就是努力再努力，保持熱情支持你衝向巔峰。」難怪8塊鮮明腹肌緊緊跟隨他，他也大方為同名品牌內褲拍廣告，當最佳代言人。