比噴香還高招的「自帶體香」方法　靠髮香噴霧打造不經意的性感

記者李薇／綜合報導

夏季最怕的就是異味出現，想要讓自己「自帶體香」，散發出自然的味道，髮香噴霧是很好的搭配方式，可以讓自己散發出性感的香氣，舉手投足之間都有著淡淡的髮香，聞起來自然卻又不失禮貌，完全就是吸引男性的關鍵。

1.SABON 晶透夢境護髮香噴霧

晶透夢境護髮香噴霧打造健康光澤並散發迷人香氣，當頭髮隨風拂動時，隱隱透出晶透夢境自然而輕盈的髮香。護髮香噴霧中蘊含滋養秀髮的荷荷巴萃取，可保護頭髮健康防止乾燥，最大限度地減少髮尾分叉的毛躁感，口袋大小的隨身尺寸方便攜帶，讓髮絲隨時散發美好剔透的香氣。

2.diptyque 花都之水髮香噴霧

這款富含靈動柑苔香調，擁有多面魅力的神秘香氛中，突顯馥郁芬芳的玫瑰花束以及嵌有明媚粉紅胡椒的清新佛手柑香調，唾手可得的自由氣息：並非源自青苔，而是廣藿香。

3.Dior J’adore香氛髮香噴霧

是迪奧首席調香師François Demachy的作品，細緻的香氣繾綣不散，香氣持久同時柔順髮絲，以土耳其大馬士革玫瑰香精、格拉斯茉莉與印度雙辦茉莉，調和出久久不散的清新優雅，帶來若隱若現的馥郁花香，展現 J’adore 溫柔有自信的另一面。

4.FLORAÏKU 風檐沈眠髮香噴霧

日系頂級香氛FLORAÏKU推出風檐沈眠髮香噴霧，以鈴蘭、橙花精油、琥珀麝香呈現出優雅又淡雅的香氣味道，於乾髮噴上髮香噴霧，可以呈現出髮絲的柔亮，同時散發出迷人、誘人的香氣。