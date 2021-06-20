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老是睡不好？營養師教7招「助眠好習慣」　焦慮人第4招快學好

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▲▼ 7招「助眠好習慣」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

▲想擁有良好睡眠，可從養成日常好習慣做起。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活忙碌、工作壓力大，許多人都有失眠、睡不好等睡眠問題，根據台灣睡眠醫學學會調查，全台失眠的盛行率約為11.3%，約有250萬人飽受慢性失眠之苦，尤其近來因疫情緊張、長時間宅在家，不少人因此感到焦慮，更影響到睡眠。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）先前就曾推薦8種「助眠食物」，更加碼分享了7個能幫助睡眠的「好習慣」，把這些看似日常的「小事」養成習慣，就能讓你改善睡眠狀況，睡得更好。

＃避免睡前吃東西

避免臨睡前吃東西，尤其是高脂肪類，容易造成胃部不適感，胃食道逆流狀況的人要特別注意。

▲▼ 7招「助眠好習慣」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃均衡飲食

平時除了注意要均衡飲食，也可多吃些有助於睡眠的食物，補充所需營養素，像是雞肉、香蕉、牛奶、櫻桃、奇異果、堅果、富含Omega-3脂肪酸魚類和洋甘菊茶等，都含有有助睡眠的營養素，都是很好的選擇，可均衡安排於每日餐點裡。

＃睡前少喝水

盡量減少睡前喝水，避免夜間因想上廁所醒來。

▲▼ 7招「助眠好習慣」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃煩惱記事本

若是躺在床上一段時間睡不著，一直擔心還沒做的事或明天的行程，建議不如起身把明日代辦或需注意事項寫下來，讓自己先做好準備，減少焦慮感。

＃刺激控制法

打破身體與睡眠環境的不良連結，像是要避免在床上看書或是滑手機，另外，如果真的睡不著，也建議離開床走走。

▲▼ 7招「助眠好習慣」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃規律作息＋運動

盡量養成規律作息和培養運動習慣，尤其可白天運動，讓身體累一點，但注意要避免睡前做激烈運動，反而容易影響入睡。

▲▼ 7招「助眠好習慣」。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃限制睡眠時間

避免白天午睡，並可給自己設定晚上睡覺時間，幫助養成規律作息習慣。

►常焦慮睡不好？營養師推薦「8大助眠食物」讓你睡好睡滿

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關鍵字：

失眠, 淺眠, 睡不好, 睡眠, 睡覺, 助眠, 好眠, 習慣, 秘訣, 營養師

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