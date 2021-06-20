東元捕蚊燈只要350元！自動吸入好清潔　還能當小夜燈

文／C編

過了端午等於入夏，蚊蟲也開始肆虐，不只是小蚊子變多，各種飛蟲也跟著增加，「Her和她」推出「TECO東元廣角吸入式捕蚊燈XYFYK103」買一送一優惠，原價980元、特價只要699元，相當於每台捕蚊燈只要350元，超級划算，一定要入手。

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▲TECO東元 廣角吸入式捕蚊燈XYFYK103，原價980元、特價699元，買一送一，點我購買。



東元推出的廣角吸入式捕蚊燈具有365nm光波，可以有效誘蚊，搭載旋風吸入式風扇，360度超廣角可以大範圍吸入滅蚊，蚊子只會被吸入，不會跑出去，直接風乾致死，以免造成病媒滋生等問題。

▲蚊子飛來飛去相當擾人。（圖／pexels）



此款捕蚊燈採用智能光感應技術，有白天自動關機、夜晚自動開機功能，感應光線即可啟動，不用人工開關，再加上採用LED燈，壽命長、低耗電，能夠吸引蚊子上門，緊密的集蚊盒為抽屜式設計，抽出及可以清潔，隨時保持潔淨。



東元捕蚊燈支援多種USB設備，即插即用更加方便實用，不管是接行動電源、排插座都可以，自然散發出的柔和黃光，即使不補蚊也可以當作小夜燈，一物多用途，讓生活更方便。

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