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星・變美／雞胸肉奶昔聽過沒？全智賢「減肥菜單」超吸睛！

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▲▼全智賢瘦身餐。（圖／翻攝自IG）

▲全智賢的瘦身餐超有創意，引發網友們關注。（圖／翻攝自IG/junjihyun_81、Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

南韓女星瘦身法千奇百怪，有些太虐一般人很難達成，不妨參考全智賢瘦身法，她的方式不僅不挨餓，還能很有飽足感。她的減重菜單中其中的偽牛肉瘦身法和雞胸肉奶昔，更是引起討論話題！

▲▼全智賢瘦身餐。（圖／Unsplash、Pixabay）

#偽牛肉沙拉

這裡說的牛肉，並不一是一般的牛肉，全智賢會以杏鮑菇代替牛肉，原因在於它的口感很有嚼勁，所以為了滿足口慾，只要改變烹飪方式就能把它變得超好吃，像是她會把杏鮑菇或香菇切片用橄欖油炒熟後，撒上捲心菜和醬汁，就變成一道超美味沙拉，吃膩了也可淋上檸檬汁或是義大利油醋，讓沙拉也洋溢香氣。

▲▼全智賢瘦身餐。（圖／Unsplash、Pixabay）

#雞胸肉奶昔

攝取雞胸肉是最快補充蛋白質的方式，但除了舒肥做法，一般雞胸吃起來乾澀難入口，為了增添口感，全智賢把雞胸肉打碎吃，她會調入牛奶、杏仁、核桃、水果（香蕉、草莓或藍莓挑一種）一起絞碎，將雞胸肉變成奶昔，如此一來吃不到乾澀味，喝起來又像豆漿順口，很推薦運動後食用，能補助營養又能維持飽足感。

▲▼全智賢瘦身餐。（圖／Unsplash、Pixabay）

#新鮮果汁

想要瘦身，她除了補充足夠水分，早上一定會喝一杯鮮果汁當作早餐，這個方式幫助大腦開機也能增加體內代謝，中餐、晚餐則會選擇高蛋白質和蔬菜裹腹，這種營養吃法，自然能避免因肚子餓而再有機會攝取其他高熱量垃圾食物。

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關鍵字：

全智賢, 瘦身, 菜單

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