美貌認證！Jisoo捧臉甜笑後台照奪走姐妹焦點　狂吸350萬愛心

記者王則絲／台北報導

韓國隱形眼鏡品牌OLENS最新形象砸重本邀請到夯遍全球的女團BLACKPINK成員來拍攝，其中Jisoo在近日也分享了拍攝過程的幕後美照，她穿著透視制服風的粉色連身裙，並化上甜美妝容對鏡頭捧臉擺拍，讓全網再度為她的顏值暴動，狂吸超過350萬愛心，神仙級美貌再次拿下認證。

▲Jisoo貼出拍攝工作後台照。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__）



BLACKPINK之所以被稱為怪物女團，其中一個原因就是每位成員都是門面，要顏值有顏值，要身材有身材，且四位成員都有各自的魅力，難以互相取代，而Jisoo更可以說是當中的門面擔當，有一股自帶仙氣的光環，那麼Jisoo有多正？曾經就有男藝人稱讚她：「見到Jisoo本人的時候真的倒抽一口氣，還以為她不是人，因為美貌超越現實。」

近期BLACKPINK團員們一同接下了隱形眼鏡的代言工作，替OLENS拍攝一系列形象，每個人負責不同的美瞳顏色。Jisoo穿著來自MIU MIU的粉色透視裙裝，制服風設計特別甜美可人，演繹最日常的棕色美瞳，在IG釋出的幕後照裡Jisoo捧臉賣萌，比起廣告正片更是電力十足，整個人仙氣噴發，粉絲全被驚艷：「根本是韓國小姐」、「比芭比還完美」、「美到不真實！」神仙顏值再次得到認證。

▲BLACK四位成員的代言形象。（圖／翻攝自IG@olens_official）



其他成員Lisa也選穿透明感服裝拍攝，Rosé則以歐美風低胸背心的性感造型詮釋，Jennie當然也不遑多讓，看似端莊可愛的套裝，其實中間是一截中空，露出她自豪的螞蟻腰，只不過這回Jisoo搶先Po出了後台照，私下的可愛樣貌奪走焦點。

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