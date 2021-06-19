檸檬水小心喝！營養師：3個誤區別踩，否則瘦身不成恐傷身

▲陳妍希曾公開分享喝檸檬水甩掉嬰兒肥。（圖／翻攝自IG/yanxi531、Unsplash，以下同）

編輯/ Amber

不少女星分享自己早上一杯檸檬水，不僅能減重更有美白功效。營養師表示，其實喝檸檬水並沒有直接減重的效果，只是將日常有甜度的飲料，更換成檸檬水，熱量攝取降低，體重自然降下來。不過以下有3個誤區別犯，小心減肥不成還傷身！

▲新鮮檸檬才有營養價值。

#用乾檸檬代替新鮮檸檬

新鮮檸檬製成乾檸檬汁後，不僅香氣變淡，連裡面所含的維生素C都會變少，如此一來，喝再多也只是喝心酸而已。

▲檸檬氣泡水喝起來口感也不錯。

#水溫超過70度C

沖泡檸檬水有一點務必注意，若是使用太高溫的水沖泡，會導致檸檬內的維生素C被破壞，另外高溫也會使檸檬中的苦味釋出，使檸檬水既不可喝，也攝取不到該有的營養。

▲蜂蜜和檸檬水是絕妙搭檔。

#檸檬水喝越多越好

不少女生認為檸檬水能美容養顏，那麼是不是喝越多越好呢？營養師提醒這個觀念並不正確，因為檸檬酸強，每次沖泡檸檬水大約放入3片檸檬片即可，若是覺得太酸可以加入一點蜂蜜增添口感。不少人會沖泡一大壺冷藏放過夜，營養師表示胃不好人別喝，這樣容易胃疼或腹瀉。

除了以上易犯的錯誤，也提醒大家清洗檸檬時可以加一點鹽，再輕輕搓掉檸檬表面的蠟，最後再用清水洗淨才來切片備用。

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